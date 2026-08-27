Mali Milli Takımı’nın forveti, Muğlaspor'da

1'inci Lig ekiplerinden Muğlaspor, hücum hattını Avrupa tecrübesi bulunan bir isimle güçlendirdi. Kariyerinin önemli bölümünü Fransa’da geçiren ve Mali Milli Takımı’nda da görev yapan İbrahim Sissoko, Almanya macerasının ardından Türkiye’ye geldi.

Son olarak VfL Bochum forması giydi

Profesyonel kariyerine Fransa’da başlayan 30 yaşındaki tecrübeli futbolcu; Epinal, Beziers, Lorient, Niort, Sochaux ve Saint-Etienne takımlarında görev yaptı. Fransa futbolunda uzun yıllar mücadele eden Sissoko, son olarak Almanya’da VfL Bochum kadrosunda yer aldı.

İmzayı attı

Mali Milli Takımı’nın da formasını giyen Sissoko, düzenlenen törenle kendisini yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. İmza töreninde Muğlaspor Basın Sözcüsü Avukat Nacide Bülbül, Genel Kaptan Süleyman Çulha ile Mali ve İdari Koordinatör Gül Tütüncü hazır bulundu.

Muğlaspor, transferin ardından yayımladığı mesajda Ibrahim Sissoko’ya, "Ailemize hoş geldin" diyerek yeşil-beyazlı forma altında başarılar diledi.