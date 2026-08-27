Bakan Bayraktar'dan Gabar petrolü açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Bursa İl Başkanlığını ziyaret etti.

Bayraktar, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ekonomisinin adeta can damarı olan Bursa'nın enerji üretim şehirlerinden biri olduğunu belirterek, kentin son 23-24 yılda 5 kat büyüdüğünü söyledi.

Türkiye'nin ihracat potansiyeli olan bir ekonomiye sahip olduğunu aktaran Bayraktar, "Yaklaşık 270 milyar doların üzerinde ihracat yapan Türkiye'de tabii Bursa'nın çok önemli, ağırlıklı bir yeri var. Biz bu ihracatı, üretimi ve istihdamı desteklemek için enerji altyapısının da benzer şekilde çok güçlü olması gerektiğine inanıyoruz." diye konuştu.

Enerjinin ulusal güvenliği ilgilendiren bir yönü olduğuna dikkati çeken Bayraktar, şunları kaydetti:

"Dünyada 20 milyon varillik petrol arzında şu anda sıkıntı var, Hürmüz geçişi. Türkiye, kaynaklarını, güzergahları, rotaları çeşitlendirdiği için bundan en az etkilenen, evet, fiyat yönüyle etkileniyoruz çünkü bütün dünyada belirlenen fiyatlar söz konusu ama en azından ülkemizde ne akaryakıtta ne benzinde ne dizelde, diğer alanlarda hiçbir sıkıntı olmadı, doğal gazda, elektrikte. Arz güvenliği, bir ülkenin aslında en önemli unsuru. O anlamda milli güvenliğin bir parçası ve şu anda aslında dünyada büyük bir enerji ve maden savaşı var. Yani etrafımızda var ama dünyanın genelinde de böyle bir mücadelenin olduğunu görüyoruz."

"Türkiye'nin bir cari açık meselesi var"

Türkiye'nin kullandığı enerjinin neredeyse 3'te 2'sinin ithal edildiğini belirten Bayraktar, bu yüzden ülkeyi enerjide dışa bağımlılıktan kurtarma, kendi kendine yeten bir ülke olma hedefi taşıdıklarının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Bugün içinde yaşadığımız ekonomik sıkıntıların özüne baktığınızda, Türkiye'nin bir cari açık meselesi var. Yani maalesef Türkiye, 270 milyar doların üzerinde ihracat yapıyor ama önemli bir miktarda da ithalat yapıyor ve bu ithalat kalemlerinde iki şey öne çıkıyor. Bir tanesi petrol, doğal gaz, enerji ithalatı, diğeri de maden ithalatı, özellikle altın ithalatı. Diğer madenlerde de yani sanayinin ihtiyaç duyduğu madenlerde de ciddi bir ithalat söz konusu. Dolayısıyla bunu nasıl azaltabiliriz ve bu anlamda Türkiye'yi net ihracatçı bir ülke yapabiliriz, bütün arayışımız, bütün mesaimiz, gayretimiz, yani AK Parti iktidarının, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonundaki enerjideki en temel hedefi, bu."

"Gabar'da terörsüz Türkiye'nin ne olduğunun küçük kesitini sunmuş olduk"

Bakan Bayraktar, 4 milyon hanede yerli doğal gaz kullanıldığını, bu hane sayısının 2026 yılının sonunda 8 milyona yükseleceğini, 2028'de de 17 milyon hanenin ihtiyacının Karadeniz'de üretilen gazla karşılanacağını ifade etti.

Gabar'da 2021 yılında bulunan petrolün Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük keşfi olduğunu anlatan Bayraktar, şöyle konuştu:

"Şu anda üretimimiz 83-84 bin varil günlere doğru gidiyor. Petrolün bu kadar sıkıntılı arz edildiği bir dünyada, elbette ki bu üretimin anlamı çok daha büyük. Bu kadar az ithalat yapıyoruz demek oluyor. Yaklaşık 2-2,5 milyar dolarlık bir kaynak, ülkemizde kalıyor demek. Dolayısıyla bu açıdan fevkalade önemli. Gabar'da biz terörsüz Türkiye'nin, terörsüz bölgenin ne olduğunun adeta küçük bir kesitini sunmuş olduk. Gabar, aslında terörle, kanla, gözyaşıyla anılan bir yerdi. O bölge terörden temizlendiğinde neleri getirebileceğimizi, ülkeye ne gibi katkılar sunabileceğimizi gösterdik, hem ekonomik anlamda hem de sosyal anlamda. Orada 3 bin 500 genç kardeşimiz, çoğunluğu o bölgenin insanları, istihdam, iş imkanı buldu. Oranın sosyoekonomik yapısına önemli katkısı oldu. Ülkemizin ekonomisine, makroekonomiye katkısı oldu."

"Türkiye olarak, daha çok Gabar'a ihtiyacımız var"

Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye olarak, daha çok Gabar'a ihtiyacımız var. Karadeniz, Sakarya Gaz Sahası'ndaki keşiflere ihtiyacımız var. Türkiye, onun için hem yurt içinde hem yurt dışında yoğun bir arama faaliyetini gerçekleştiriyor. Gemilerimizden Çağrı Bey sondaj gemimiz, şu anda Somali'de görev yapıyor. Pakistan'da yakın zamanda başlayacağız. Libya'da, Irak'ta yaptığımız çalışmalar, imzaladığımız anlaşmalar var. Bütün hedefimiz, Türkiye'nin mutlak surette bu dışa bağımlılığını bitirebilmek. Bizim için 2035, çok önemli bir tarih. Türkiye'nin dışa bağımlılıkta aşağı doğru gelmesinde önemli bir tarih olacak."

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan da Bursa'nın Türkiye'nin en büyük ihracat şehirlerinden biri olduğunu, 20 milyar dolardan fazla ihracat potansiyeliyle istihdama, cari bütçeye katkı sağladığını söyledi.

Bakanlığın hizmetlerinin kentteki her fabrikada hissedildiğini belirten Gürkan, "Enerji maliyetleri noktasındaki destek, çok önemli bir hale geldi. Özellikle ihracat kategorisinde, maliyet analizine baktığımızda, enerji maliyetleriyle ilgili sizin döneminizde ciddi bir teşvik almış olduk. Çok teşekkür ederiz." dedi.

Bakan Bayraktar, AK Parti Bursa İl Başkanlığı ziyaretinden önce Bursa Valisi Erol Ayyıldız'ı ziyaret etti. Daha sonra tarihi belediye binasında Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba'yı ziyaret eden Bayraktar'a, AK Parti Bursa milletvekilleri, ilçe belediye başkanları eşlik etti.