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Dünya İran’dan Trump yönetimine sert suçlama! “Bölgenin istikrarını bozuyor”
Dünya

İran’dan Trump yönetimine sert suçlama! “Bölgenin istikrarını bozuyor”

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İran’dan Trump yönetimine sert suçlama! "Bölgenin istikrarını bozuyor"

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Thani ile Tahran’daki görüşmesinde Washington yönetimini hedef aldı.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Thani’nin Tahran temaslarında bölgesel gerilim ve güvenlik başlıkları öne çıktı. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ile yapılan görüşmede ABD politikaları eleştirilirken, Washington’a Mutabakat Zaptı kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı yapıldı.

 

“ABD taahhütlerini yerine getirmeli”

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Thani Tahran’da temaslarını sürdürüyor. Al Thani, İran Meclis Başkanı ve Başmüzakerecisi Muhammed Bakır Galibaf ile görüştü. İkili arasındaki görüşmede Galibaf, Al Thani’ye Trump yönetiminin "yanlış bilgilere dayanarak yanlış kararlar aldığını, ABD kaynaklarını boşa harcadığını ve bölgenin istikrarını bozduğunu" söyledi. İran Meclis Başkanı, ABD’nin "ekonomik ablukasının başarısız olacağını" belirterek, "Washington, Mutabakat Zaptı (MoU) kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmeli" ifadelerini kullandı.

 

Pezeşkiyan ile görüştü

Katar Dışişleri Bakanlığı, Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Thani’nin İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile de ayrı bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı. Bakanlığa göre; görüşmede, bölgedeki durum ve bunun güvenlik ile istikrar üzerindeki yansımalarının yanı sıra gerilimi azaltma ve diyaloğa elverişli şartlar oluşturma çabaları ele alındı.

 

Bölgesel güvenlik konuşuldu

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Thani, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai ile de bir araya geldi. Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; görüşmede, bölgedeki durum ve bölgesel güvenlik ile istikrarı güçlendirmeye yönelik bölgesel ve uluslararası çabalar ele alındı.

Açıklamada, Katar Başbakanı Al Thani’nin mevcut krizle mücadelede bölgesel güvenlik ve istikrarı korumak için sağduyu ve sorumluluğa öncelik verilmesinin önemini vurguladığı belirtildi.

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