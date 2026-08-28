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Ekonomi
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BİM indirimin kralını yaptı: 30 Ağustos’ta raflar onlarca ürünle dolacak

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BİM indirimin kralını yaptı: 30 Ağustos’ta raflar onlarca ürünle dolacak

BİM Market, 28-30 Ağustos tarihlerindeki aktüel ürün kataloğunu kamuoyu ile paylaştı. Onlarca ürün indirimli bir şekilde mağazalara geliyor. İşte o ürün listesinin tamamı...

#1
Foto - BİM indirimin kralını yaptı: 30 Ağustos’ta raflar onlarca ürünle dolacak

BİM 28 AĞUSTOS 2026 CUMA AKTÜEL KATALOĞU: Leke Tutmaz Halı (~80x150 cm): 649 TL, Yazma (~100x100 cm): 99 TL Maisonette Ayak Havlusu (~50x80 cm): 139 TL, Kadın Askılı Atlet: 99 TL, DAGİ Lazer Kesim Sütyen Çeşitleri 399 TL, Kadın Çorap Çeşitleri (3'lü): 69 TL, Kığılı Dynamic Patik Çorap Çeşitleri Kadın/Erkek (3'lü): 99 TL, Kashmir Halı Coco Paspas (~40x60 cm): 179 TL, Pötikare Masa Örtüsü (~160x160 cm): 139 TL, Pötikare Masa Örtüsü (~140x140 cm): 79 TL, Kadın Cüzdan: 199 TL, Kadın Çanta: 449 TL

#2
Foto - BİM indirimin kralını yaptı: 30 Ağustos’ta raflar onlarca ürünle dolacak

English Home 18 Parça Desenli Porselen Yemek Takımı: 1.990 TL Solingen Simli Meyve Bıçağı (3'lü): 129 TL Bambu Standlı Cam Sıvı Sabunluk (2'li): 219 TL Luminarc Cam Kavanoz Çeşitleri: 500 cc: 89 TL 750 cc: 99 TL 1000 cc: 109 TL Glass in Love Gravürlü Cam Kahve Fincanı (3'lü): 209 TL Glass in Love Gravürlü Cam Çerezlik Seti (3'lü): 139 TL Glass in Love Gravürlü Cam Kahve Yanı Su Bardağı Seti (6'lı): 199 TL Glass in Love Gravürlü Boncuk Detaylı Cam Kupa Seti (3'lü): 179 TL LAV Valeria Meşrubat Bardağı (3'lü): 119 TL Benante Desenli Servis Tabağı (19 cm): 89 TL Benante Desenli Yuvarlak Kase (25 cm): 109 TL Benante Desenli Pizza Tabağı (31 cm): 169 TL Benante Desenli Kase (14 cm): 59 TL Benante Cam Kesme Tablası (20x30 cm): 129 TL LAV Defne Servis Tabağı: 35 TL LAV Vega Saklama Kabı (2370 cc): 160 TL LAV Vega Saklama Kabı (1130 cc): 100 TL LAV Lal Çay Bardağı (6'lı): 139 TL LAV Alinda Saklama Kabı (345 cc): 39,50 TL LAV Diamond Su Bardağı (3'lü): 109 TL RAKLE Desenli Su Bardağı: 59 TL

#3
Foto - BİM indirimin kralını yaptı: 30 Ağustos’ta raflar onlarca ürünle dolacak

BİM 30 AĞUSTOS 2026 PAZAR AKTÜEL KATALOĞU Dijitsu 43 İnç Full HD QLED Google TV (DGQ4000): 11.750 TL Tecno Spark Slim 4G Cep Telefonu (8 GB RAM / 256 GB): 12.900 TL JBL Go Essential 2 Bluetooth Hoparlör: 1.490 TL Polosmart İki Mikrofonlu Karaoke Seti (PBS169): 690 TL Dijital Kamera & Fotoğraf Makinesi (PBS156): 1.900 TL Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık (PBS167): 990 TL TWS Kablosuz Kulaklık (PBS166): 690 TL TWS Kablosuz Kulaklık (PBS165): 690 TL Kablosuz Speaker Hoparlör (PBS168): 490 TL Akıllı Saat (PBS164): 690 TL Akıllı Bileklik (PBS163): 390 TL 20.000 mAh Powerbank (PBS161): 690 TL 10.000 mAh Powerbank (PBS160): 690 TL 10.000 mAh Powerbank (PBS150): 390 TL 5.000 mAh Powerbank Type-C (PBS162): 590 TL Duvar Şarjı 65W (PBS159): 790 TL Duvar Şarjı 30W (PBS157): 390 TL Duvar Şarjı 20W (PBS156): 290 TL Vakumlu Telefon Tutucu (PBS157): 690 TL Araç Telefon Tutucu (PBS172): 190 TL Tablet Telefon Standı (PBS171): 149 TL Magsafe Selfie Işığı Ayarlanabilir Başlık (PBS170): 390 TL Magsafe Selfie Işığı (PBS158): 390 TL Araç Şarjı (PBS134): 190 TL Kablolu Kulak İçi Kulaklık Çeşitleri: 149 TL Şarj ve Data Kablosu Çeşitleri: 99 TL

#4
Foto - BİM indirimin kralını yaptı: 30 Ağustos’ta raflar onlarca ürünle dolacak

RK5 Nitro Pro Katlanır Kalın Teker Elektrikli Bisiklet: 28.900 TL RK5 Katlanabilir R5II Pro X Elektrikli Bisiklet: 29.900 TL Kumtel Mini Buzdolabı: 4.900 TL Heifer Cam Kettle Kettle: 790 TL Philips Toz Torbasız Süpürge FC9332/07: 6.490 TL Brion Blender Seti MultiMix 5 Pro: 2.750 TL Fakir Noble AC Motor Profesyonel Saç Kurutma Makinesi: 1.190 TL Fakir Çay Makinesi Tea N More: 2.690 TL Fakir Silvenox El Blenderı Siyah: 890 TL Pilli Mini El Süpürgesi Gırgır: 390 TL Arzum Sensörlü Köpük Sabun Makinesi: 390 TL Kafa Lambası Hp100: 390 TL Torch Ampul 20 Watt: 59 TL Torch Ampul 50 Watt: 119 TL

#5
Foto - BİM indirimin kralını yaptı: 30 Ağustos’ta raflar onlarca ürünle dolacak

Homendra 8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap: 2.199 TL Homendra Kilitli 4 Kapaklı Metal Ayakkabılık: 1.999 TL Akülü Chevrolet Camaro HL558: 15.000 TL Homendra Kirli Sepetli Banyo Organizeri: 1.799 TL Homendra Ekmeklik Mutfak Dolabı: 1.499 TL Zeka Parkuru Eksik Bırakmayan Kitap: 299 TL Montessori İlkokula Hazırlık Seti: 299 TL Kristal Puzzle: 339 TL Yumuşak Bloklar Kübik: 299 TL Uzaktan Kumandalı Araba: 999 TL Eğitici Yarış Oyunu: 79 TL Baloncuk Tabanca: 379 TL Oyuncak Hayvanlar: 299 TL Minik Canlılar Süper Hafıza Kiti: 109 TL

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