  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bu AİHM’yi mi savunuyorsun Taşgetiren? Cumhurbaşkanı Başdanışmanından referandum çağrısı: Yeni anayasayı 400 vekil onaylasa da son kararı mutlaka halk vermelidir! Sıcaklıklar 6 derece birden düşecek! İstanbul'a sonbahar erken geliyor Faili meçhul kapsamına alınacak mı? Narin’in ailesinin başvurusuna cevap Asrın yanlışından dönülsün! Karma eğitim sona ersin Türk futbol tarihinde bir ilk! İki Türk teknik adam devler arenasında MSB'den SDG/YPG’nin feshi sonrası ilk mesaj: Gelişmelerden memnuniyet duyuyoruz Mansur Yavaş CHP'de kalacak demişti... Yanıt geldi Mandacı zihniyet Malazgirt’e kör Hizmet yok üç kağıt çok Adana’da rüşvetçi başkanlara isyan
Ekonomi Borsa İstanbul günü düşüşle tamamladı
Ekonomi

Borsa İstanbul günü düşüşle tamamladı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Borsa İstanbul günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul günü düşüşle tamamladı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,07 ile spor, en fazla kaybettiren ise yüzde 9,22 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,24 değer kaybederek 14.575,51 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 35,41 puan azalırken, toplam işlem hacmi 180,7 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,07, holding endeksi yüzde 0,43 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,07 ile spor, en fazla kaybettiren ise yüzde 9,22 ile finansal kiralama faktoring oldu.

 

Küresel piyasalar, ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın beklentileri aşan finansal sonuçlarının teknoloji hisselerine alım getirmesine karşın, ABD'de süren enflasyon endişeleri ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh'ın Jackson Hole'da yapacağı konuşma öncesinde karışık bir seyir izliyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise Avrupa borsalarındaki negatif seyre paralel günü satıcılı bir seyirle tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde ekonomik güven endeksi ve dış ticaret dengesinin, yurt dışında ise Japonya'da Tokyo enflasyonu, Almanya'da işsizlik oranı, Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi ile ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ve enflasyon beklentilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.500 ve 14.400 puanın destek, 14.700 ve 14.800 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

ABD'ye sert ekonomi uyarısı: "İran bumerangı yüzünüze geri dönecek!"
ABD'ye sert ekonomi uyarısı: "İran bumerangı yüzünüze geri dönecek!"

Gündem

ABD'ye sert ekonomi uyarısı: "İran bumerangı yüzünüze geri dönecek!"

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı

Ekonomi

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı

Ekonominin Temeli, Temelinin Temeli, Rızık ve Rezzak (9)
Ekonominin Temeli, Temelinin Temeli, Rızık ve Rezzak (9)

Aktüel

Ekonominin Temeli, Temelinin Temeli, Rızık ve Rezzak (9)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başörtülü görünce Besmele duymuş şeytan gibi çıldırmıştı! Eski Türkiye artığı seküler yobaza istenen ceza belli oldu
Gündem

Başörtülü görünce Besmele duymuş şeytan gibi çıldırmıştı! Eski Türkiye artığı seküler yobaza istenen ceza belli oldu

İzmir’in Seferihisar ilçesinde plajda karşılaştığı başörtülü bir kadın ile kızına hakaretler edip sandalyelerini devirerek plajdan kovan ve ..
'Müslüman cübbesi giymiş haham'ın sözleri yeniden gündem oldu: Allah İsrail’i bize emanet etti! Tüylerine dokundurtmayız!
Gündem

'Müslüman cübbesi giymiş haham'ın sözleri yeniden gündem oldu: Allah İsrail’i bize emanet etti! Tüylerine dokundurtmayız!

Terör devleti İsrail’in siyonist politikalarına ve Yahudi teröristlere yönelik övücü sözleri ile Filistin’e terör saldırılarını meşru göster..
Katil Netanyahu savaş, kan ve işgal istiyor… Bu İran yönetimi ile anlaşma yapılamaz!
Dünya

Katil Netanyahu savaş, kan ve işgal istiyor… Bu İran yönetimi ile anlaşma yapılamaz!

Katil İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesine atıfta bulunarak İran’ın mevcut yönetimiyle hiçbir anlaşmanın yap..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23