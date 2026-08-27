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Gündem AK Parti yeniden yükselişe geçti! Dört ayrı anketten aynı sonuç çıktı
Gündem

AK Parti yeniden yükselişe geçti! Dört ayrı anketten aynı sonuç çıktı

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AK Parti yeniden yükselişe geçti! Dört ayrı anketten aynı sonuç çıktı

Siyasetin nabzını tutan dört farklı araştırma şirketinin haziran ve temmuz sonuçları AK Parti açısından dikkat çekici bir yükselişi ortaya koydu. Gündemar, Metropoll, SONAR ve Ank-Ar'ın tamamında AK Parti'nin oyları bir önceki aya göre artarken, dört şirketin basit ortalamasında parti yaklaşık 2,7 puanlık sıçramayla yüzde 30 seviyesine ulaştı. CHP ise dört araştırmanın tamamında yüzde 7'lik seçim barajını aşamadı.

Türkiye siyasetinde seçmen tercihlerindeki değişimi ortaya koyan son kamuoyu araştırmalarında AK Parti'nin yükselişi dikkat çekti.

Gazeteci Fatih Altaylı'nın aktardığı verilere göre;

Gündemar, Metropoll, SONAR ve Ank-Ar'ın haziran ve temmuz araştırmaları karşılaştırıldığında AK Parti dört araştırma şirketinin tamamında oylarını artırmayı başardı.

Ortaya çıkan tablo, AK Parti'nin farklı araştırma şirketlerinin ölçümlerinde ortak bir yükseliş eğilimi yakaladığını gösterdi.

AK PARTİ DÖRTTE DÖRT YAPTI

Gündemar'ın haziran araştırmasında AK Parti'nin oy oranı yüzde 27,4 olarak ölçülmüştü. Temmuz ayında ise bu oran yüzde 31,4'e çıktı.

Böylece AK Parti yalnızca bir ay içerisinde Gündemar'ın araştırmasında 4 puanlık yükseliş kaydetti.

Metropoll'ün haziran araştırmasında yüzde 27 seviyesinde bulunan AK Parti, temmuz ayında yüzde 28,8'e yükseldi.

Ank-Ar'ın sonuçlarında da yükseliş değişmedi. Haziranda yüzde 27,3 seviyesinde ölçülen AK Parti'nin temmuzdaki desteği yüzde 29,4'e ulaştı.

SONAR'ın araştırmasında ise AK Parti haziran ayında yüzde 27,5 seviyesindeyken temmuz ayında yüzde 30,2'ye yükseldi.

Böylece AK Parti'nin oy oranı dört farklı araştırma şirketinin tamamında yukarı yönlü hareket etti.

EN BÜYÜK SIÇRAMA 4 PUAN

Araştırmalar arasındaki farklılıklara rağmen dört şirketin de AK Parti açısından aynı yönü göstermesi dikkat çekti.

Hazirandan temmuza AK Parti'nin değişimi şöyle gerçekleşti:

  • Gündemar: 27,4 → 31,4 (+4 puan)
  • Metropoll: 27,0 → 28,8 (+1,8 puan)
  • Ank-Ar: 27,3 → 29,4 (+2,1 puan)
  • SONAR: 27,5 → 30,2 (+2,7 puan)

AK Parti böylece dört araştırmanın hiçbirinde oy kaybetmedi.

ORTALAMADA 2,7 PUANLIK YÜKSELİŞ

Dört araştırma şirketinin sonuçlarının basit ortalaması alındığında AK Parti'nin yükselişi daha net görülüyor.

Haziran ayında dört şirketin AK Parti için ölçtüğü oyların ortalaması yaklaşık yüzde 27,3 seviyesindeydi.

Temmuz ayında ise ortalama yüzde 30'a yükseldi.

Böylece AK Parti yalnızca bir aylık karşılaştırmada yaklaşık 2,7 puanlık yükseliş kaydetmiş oldu.

Fatih Altaylı da araştırmaları değerlendirdiği yazısında AK Parti'nin yaklaşık yüzde 27,5'lik ortalamadan yüzde 30 seviyesine doğru yükseldiğine dikkat çekti.

CHP DÖRT ANKETTE DE BARAJI GEÇEMEDİ

AK Parti'nin dört araştırmada birden yükselmesi dikkat çekerken CHP açısından ortaya çıkan tablo ise ters yönde oldu.

CHP temmuz ayında Gündemar'da yüzde 3, Metropoll'de yüzde 6,3, Ank-Ar'da yüzde 4 ve SONAR'da yüzde 5 seviyesinde ölçüldü.

Böylece CHP, temmuz ayında açıklanan söz konusu dört araştırmanın tamamında yüzde 7'lik ülke seçim barajının altında kaldı.

AK PARTİ'DE YÜKSELİŞ EĞİLİMİ

Dört farklı araştırma şirketinin aynı dönemde AK Parti'nin oylarında artış ölçmesi, temmuz ayı sonuçlarının öne çıkan başlıklarından biri oldu.

Şirketlerin kullandıkları yöntemler ve ortaya koydukları kesin oy oranları birbirinden farklılık gösterse de AK Parti açısından yön değişmedi: Dört araştırmada da hazirana kıyasla temmuz ayında daha yüksek oy ölçüldü.

Önümüzdeki aylarda yayımlanacak araştırmalar, AK Parti'nin dört ayrı ankete yansıyan yükseliş eğiliminin devam edip etmediğini ortaya koyacak.

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Yorumlar

Gazi

Emekli öyle demiyor ama, bilmiyorum bu ankette kaç emeklinin fikri soruldu? Benden söylemesi. Yerel seçimlerden ders alınmamış der susarım.

Gugar

Abo değişmeli yüksek prim yüksek maaş olmali
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