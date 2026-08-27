TTB'den kürtaj denetimine savaş ilanı! Bakanlığın denetimini hedef aldılar

Türk Tabipleri Birliği (TTB), İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarının muayenehanelerinde gerçekleştirilen denetimlere ilişkin sert bir duyuru yayımladı.

TTB'nin açıklamasına göre yaklaşık 20 hekimin muayenehanesinde denetim gerçekleştirildi. Muayenehane şartlarında kürtaj işlemlerinin yapılması konusunda tutanaklar düzenlendiğini öne süren birlik, hekimlere uygulanabilecek yaptırımlara karşı çıkacağını ilan etti.

TTB'DEN DENETİMLERE MEYDAN OKUYAN ÇIKIŞ

TTB açıklamasında kürtajın Türkiye'de belirli yasal şartlar altında uygulanabilmesini öne çıkararak İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün yaklaşımını hukuka aykırı olmakla suçladı.

Birlik daha da ileri giderek hekimlere yaptırım uygulanması durumunda buna karşı mücadele edeceğini duyurdu.

TTB açıklamasında, “ceza uygulanmasına izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullanarak Sağlık Müdürlüğü'nün denetimlerinden doğabilecek yaptırımlara karşı açık bir tavır ortaya koydu.

KÜRTAJIN YASAL SINIRLARINI ÖNE ÇIKARIP DENETİME KARŞI ÇIKTILAR

TTB'nin açıklamasında kürtajın Türkiye'de yasal bir tıbbi uygulama olduğu özellikle vurgulandı.

Ancak tartışmanın merkezinde kürtajın tamamen yasak olup olmaması değil; muayenehanelerde bu işlemlerin hangi şartlarda gerçekleştirilebileceği ve sağlık mevzuatının nasıl uygulanacağı bulunuyor.

TTB'nin kendi açıklamasına göre İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü denetimlerde 19 Nisan 2025 tarihli Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliği dayanak gösterdi. TTB ise söz konusu yorumun üst hukuk normlarıyla çeliştiğini savundu.

TTB'NİN TARTIŞMALI SİCİLİ HAFIZALARDA

TTB'nin son çıkışı, kurumun eski Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı döneminde yaşanan büyük tartışmayı da hatırlattı.

Fincancı, 2022 yılında PKK/YPG bağlantılı yayın organlarında yayımlanan görüntüler üzerinden TSK'nın operasyonlarında kimyasal silah kullanıldığı yönündeki iddialara ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu.

Milli Savunma Bakanlığı söz konusu iddiaları kesin bir dille reddetmiş, TSK'nın envanterinde kimyasal silah bulunmadığını açıklamıştı. Fincancı'nın açıklamalarının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılmıştı.

FİNCANCI HAKKINDA İDDİANAME HAZIRLANMIŞTI

Tartışma soruşturmayla sınırlı kalmamıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, dönemin TTB Merkez Konseyi Başkanı Fincancı hakkında “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla 7,5 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlamıştı. Fincancı süreç içerisinde gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

ŞİMDİ DE KÜRTAJ DENETİMLERİNE TEPKİ

Aradan geçen yılların ardından TTB bu kez İstanbul'daki kürtaj denetimleri üzerinden Sağlık Müdürlüğü'ne karşı çıktı.

Birlik, geçmişte muayenehanesinde kürtaj yaptığı gerekçesiyle yaptırım uygulanan başka bir hekim hakkında İstanbul 12. İdare Mahkemesi tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararını da bugünkü açıklamasına taşıdı.

Ancak geçmişte başka bir dosyada verilen kararın, bugün yaklaşık 20 muayenehanede gerçekleştirildiği belirtilen denetimlerde incelenen her bir işlemin hukuki durumunu tek başına belirlediği söylenemez.

BAKANLIĞIN DENETİMİNE KARŞI CEPHE ALDILAR

İnsan hayatının başlangıcı ve korunması konusunda Türkiye'de yıllardır devam eden kürtaj tartışmalarında TTB bir kez daha kürtajdan yana tavrını açık biçimde ortaya koydu.

Sağlık hizmetlerinin kanunlara ve ilgili mevzuata uygun biçimde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin denetlenmesi kamu otoritesinin sorumlulukları arasında bulunurken TTB, İstanbul'daki denetimlerden çıkabilecek olası yaptırımlara daha süreç tamamlanmadan karşı çıkacağını duyurdu.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün denetimler sonucunda hangi hekim hakkında hangi somut gerekçeyle işlem yapacağı ise henüz açıklanmış değil. Bu nedenle denetlenen işlemlerin tamamını “yasadışı kürtaj” olarak nitelendirmek için şu aşamada kamuya açıklanmış yeterli veri bulunmuyor.