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Spor Trabzonspor zorladı ama olmadı
Spor

Trabzonspor zorladı ama olmadı

Trabzonspor, Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Kayserispor'la 1-1'lik skorla berabere kaldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-06 21:10:00 -
Trabzonspor zorladı ama olmadı

Trabzonspor ile Kayserispor Medical Park Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabaka 1-1 sona erdi. Kayserispor, Muğdat Çelik'in 7. dakikada kaydettiği golle öne geçti: 0-1. Golden sonra baskılı bir oyun sergileyen Trabzonspor, 29. dakikada Bakasetas'ın golüyle eşitliği yakaladı: 1-1. İlk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarı etkili bir oyun sergileyen ve iki topu direkten dönen Trabzonspor, 10 kurtarış yapan kaleci Doğan Alemdar'ı geçemedi. Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Trabzonspor bu sonuçla puanını 57'ye, Kayserispor ise 33'e çıkardı.

Trabzonspor gelecek hafta deplasmanda Çaykur Rizespor'la karşılaşacak. Kayserispor ise Antalyaspor'u konuk edecek.

 

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