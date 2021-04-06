Trabzonspor zorladı ama olmadı
Trabzonspor, Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Kayserispor'la 1-1'lik skorla berabere kaldı.
Trabzonspor ile Kayserispor Medical Park Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabaka 1-1 sona erdi. Kayserispor, Muğdat Çelik'in 7. dakikada kaydettiği golle öne geçti: 0-1. Golden sonra baskılı bir oyun sergileyen Trabzonspor, 29. dakikada Bakasetas'ın golüyle eşitliği yakaladı: 1-1. İlk yarı 1-1 sona erdi.
İkinci yarı etkili bir oyun sergileyen ve iki topu direkten dönen Trabzonspor, 10 kurtarış yapan kaleci Doğan Alemdar'ı geçemedi. Karşılaşma 1-1 sona erdi.
Trabzonspor bu sonuçla puanını 57'ye, Kayserispor ise 33'e çıkardı.
Trabzonspor gelecek hafta deplasmanda Çaykur Rizespor'la karşılaşacak. Kayserispor ise Antalyaspor'u konuk edecek.