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Spor Trabzonspor ile Kayserispor 48. randevuda
Spor

Trabzonspor ile Kayserispor 48. randevuda

Trabzonspor ile Hes Kablo Kayserispor, yarın Trabzon'da yapacakları maçla ligde 48. kez karşı karşıya gelecek.

Yeniakit Publisher
2021-04-05 10:18:00 -
Trabzonspor ile Kayserispor 48. randevuda

Trabzonspor, Süper Lig'in 33. haftasında yarın Hes Kablo Kayserispor'u ağırlayacak.

Ligde son 4 maçta 7 puan kaybeden bordo-mavililer, Hes Kablo Kayserispor karşısında kazanarak moral bulmak ve yeniden çıkışa geçmek istiyor.

Medical Park Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür, Trondsen, Afobe, Berat Özdemir ve Kamil Ahmet Çörekçi'nin sakatlıkları bulunuyor. Abdulkadir Parmak ile Edgar ise kart cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

Geçen hafta kart cezası sebebiyle Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyen golcü oyuncu Djaniny ise takımda yer alabilecek.

Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı'nın, son Demir Grup Sivasspor kaçının ilk 11'inde değişikliğe giderek, savunmada Edgar'ın yerine İranlı futbolcu Hosseini'ye, orta sahada Abdulkadir Parmak'ın yerine Flavio'ya, ayrıca Yusuf Sarı'nın yerine de kart cezasını tamamlayan Djaniny'e görev vermesi bekleniyor.

Bordo-mavililerin galibiyetlerde 29-7 üstünlüğü bulunuyor

Geride kalan 47 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 29-7 üstünlüğü bulunurken, 11 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

Trabzonspor, rakip filelere 88 gol atarken, kalesinde 47 gol gördü.

Bordo-mavililer, sahasında oynadığı 23 maçta sadece 1 yenilgi aldı. 18 karşılaşmada galip gelen Karadeniz ekibi, 4 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

İki takım arasındaki ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan karşılaşma 0-0 sona ermişti.

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