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Spor "Trabzonspor hocası için çok zor bir durum"
Spor

"Trabzonspor hocası için çok zor bir durum"

Medipol Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk, Trabzonspor deplasmanında aldıkları 2-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-10-17 22:59:00 -
"Trabzonspor hocası için çok zor bir durum"

Trabzonspor'a karşı çok iyi mücadele ettiklerini vurgulayan Medipol Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk, "Gol çok önemli, çok değerli. Bundan önceki maçlarda da çok pozisyon yakaladık ama golü yapamadık. Trabzonspor karşısında da golü bulunca rahatladık. Trabzonspor karşısında çok hareketliydik, bundan çok memnun kaldım. 4 haftalık kötü gidişe bu hafta son verdik" dedi.

Leipzig ile oynayacakları maçı da değerlendiren Buruk, "Şampiyonlar Ligi'ndeyiz ve bunun tadını çıkartmak istiyoruz. Kadromuzu tamamladık ve iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Şimdi önümüzde Leipzig maçı var, bunlar güzel yorgunluklar. Trabzonspor karşısında da çok iyi mücadele ettik, sahaya doğru yayıldık, doğru pas yaptık. Trabzonspor'un eksikleri var, bunlar da bizim işimizi kolaylaştırdı. Trabzonspor hocası için çok zor bir durum, bunu da söylemek gerekiyor" şeklinde konuştu.

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