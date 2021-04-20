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Spor Trabzonspor hazırlıkları tamamlandı
Spor

Trabzonspor hazırlıkları tamamlandı

Trabzonspor, deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-20 15:51:00 -
Trabzonspor hazırlıkları tamamlandı

Trabzonspor, Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray ile yarın deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde karşılaşma öncesi son taktik antrenmanını gerçekleştirdi.

Tüm futbolcuların katıldığı antrenmanda sakatlığı süren Yunus Mallı'nın takımdan ayrı koştuğu öğrenildi. Takımla çalışan Caleb Ekuban'ın kadroda yer alması bekleniyor.

Trabzonspor, saat 17.00'de özel uçakla İstanbul'a gidecek.

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