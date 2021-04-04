  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Trabzonspor gol yollarında sıkıntı yaşıyor
Spor

Trabzonspor gol yollarında sıkıntı yaşıyor

Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Trabzonspor, gol yollarında sorun yaşamaya devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-04 12:05:00 -
Trabzonspor gol yollarında sıkıntı yaşıyor

Geçen sezon 31. hafta sonunda 70 gol atan bordo-mavililer, bu sezon ise aynı dönemde 39 gol kaydedebildi.

Trabzonspor, bu sezon 1,25 gol ortalamasıyla maçlarını oynarken geçen sezon 2,25 gibi yüksek bir oranla daha başarılı grafik ortaya koymuştu.

Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde son 2 deplasman maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Demir Grup Sivasspor karşısında sahadan 0-0'lık sonuçla ayrıldı.

Son 4 maçta tek galibiyet

Trabzonspor, ligde son 4 maçta 2 beraberlik, 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak zirve yarışında geriye düştü.

Son 4 maçta 7 puan kaybeden Karadeniz ekibi, ligde 56 puanla 4. sırada yer alarak daha üst sıralara tırmanma şansını değerlendiremedi.

Trabzonspor, son 4 karşılaşmada rakip filelere 5 gol gönderebildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İşte süper güçlerin uzaya çıkma sırrı! Asıl neden...
Teknoloji

İşte süper güçlerin uzaya çıkma sırrı! Asıl neden...

İnsanlığın uzay macerası nasıl başladı? Bu macerayı başlatan ülkeler neden “ne işimiz var uzayda” demedi?
Tam bir provokatör yetiştirmiş! Gergerlioğlu'nun oğlu süreci adım adım provoke etti!
Gündem

Tam bir provokatör yetiştirmiş! Gergerlioğlu'nun oğlu süreci adım adım provoke etti!

Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun oğlu Salih Gergerlioğlu, babasının cezaevine gönderilmesi sürecinde yandaş kanallar aracılığıyla süreci adım adı..
Alaettin Sevim kimdir? Alaettin Sevim 103 emekli amiral darbe bildirisi
Biyografi

Alaettin Sevim kimdir? Alaettin Sevim 103 emekli amiral darbe bildirisi

Alaettin Sevim, darbe heveslisi olan sözde 103 emekli amiralden biridir. Montrö Sözleşmesi’ni bahane edilerek 103 emekli amiralin yayınladığ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay