Trabzonspor forvetini gönderiyor!

Ligin namağlup lideri Trabzonspor, büyük umutlarla takıma kattığı Fode Koita ile ilgili kararını verdi. Sezon başında 3 yıllık sözleşme imzalanan Gineli forvetin kiralık olarak elden çıkarılması gündeme geldi.

Transferde teknik direktör Abdullah Avcı'nın talebiyle alternatifli bir kadro oluşturmak isteyen bordo mavililerde gelecek isimler gibi gidecek isimlerde olacak. Gidecekler arasında yer alan futbolculardan birisi de Fode Koita...

Trabzonspor'un sezon başında 3 yıllık sözleşme imzaladığı Gineli forvet yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sadece 24 dakika forma giyebildi.

Gineli forvet bu sezon hiç bir maçta ilk 11'de forma giyemezken, sakatlığı nedeniyle 8 lig ve 2 Avrupa Ligi Ön Eleme Turu maçı olmak üzere toplam 10 maçı kaçırdı.

Trabzonspor'un kadroda düşünmediği Koita için Süper Lig ekiplerinden Giresunspor ve Çaykur Rize'nin ilgisi bulunuyor. 31 yaşındaki oyuncunun devre arasında kiralanarak transferler için yer açılması amaçlanıyor.