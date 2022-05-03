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Yerel Trabzon'da terör operasyonu
Yerel

Trabzon'da terör operasyonu

Trabzon'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-03 22:08:00 -
Trabzon'da terör operasyonu

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubelerince DEAŞ Terör Örgütüne yönelik çalışmalarda kentte olduğu tespit edilen Y.Q. isimli şahsın kaldığı ev tespit edildi.

Düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alınan şahsın evinde yapılan aramada cep telefonları ve diğer veri taşıyıcılar ele geçirildi.

Emniyetteki sorgusunun ardından mahkemeye çıkartılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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