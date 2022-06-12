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Gündem Trabzon, Rize ve Gümüşhane için kuvvetli yağış uyarısı
Gündem

Trabzon, Rize ve Gümüşhane için kuvvetli yağış uyarısı

Trabzon, Rize ve Gümüşhane için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2022-06-12 08:09:00 -
Trabzon, Rize ve Gümüşhane için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre, 3 saat süresince Trabzon ve Rize çevreleri ile Gümüşhane'nin kuzey kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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