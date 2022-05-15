Tottenham-Burnley maçı ne zaman saat kaçta? Premier Lig maçları hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'in 37.haftasında Tottenham sanasında Burnley'i konuk edecek. Futbolseverler ise maçın ne zaman oynanacağını, hangi kanaldan yayımlanacağını araştırmaya başladı.
İngiltere Premier Lig'de heyecan 37.hafta maçlarıyla devam ediyor. Futbolseverler ise bugün hangi maçların oynanacağını araştırıyor.
Tottenham-Burnley maçı ne zaman saat kaçta? Premier Lig maçları hangi kanalda?
Tottenham 15 Mayıs Pazar günü TSİ 14.00'te Burnley'i konuk edecek. Tottenham Hotspur Stadı'nda oynanacak maçı S Sport'tan naklen yayımlanacak.
Tottenham-Burnley muhtemel 11’ler
Tottenham: Lloris; Sanchez, Dier, Davies; Royal, Hojbjerg, Bentancur, Sessegnon; Kulusevski, Kane, Son
Burnley: Pope; Roberts, Long, Collins, Taylor; McNeil, Cork, Brownhill, Cornet; Weghorst, Barnes