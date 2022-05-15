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Spor Tottenham-Burnley maçı ne zaman saat kaçta? Premier Lig maçları hangi kanalda?
Spor

Tottenham-Burnley maçı ne zaman saat kaçta? Premier Lig maçları hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 37.haftasında Tottenham sanasında Burnley'i konuk edecek. Futbolseverler ise maçın ne zaman oynanacağını, hangi kanaldan yayımlanacağını araştırmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2022-05-15 11:39:00 -
Tottenham-Burnley maçı ne zaman saat kaçta? Premier Lig maçları hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan 37.hafta maçlarıyla devam ediyor. Futbolseverler ise bugün hangi maçların oynanacağını araştırıyor.

Tottenham-Burnley maçı ne zaman saat kaçta? Premier Lig maçları hangi kanalda?

Tottenham 15 Mayıs Pazar günü TSİ 14.00'te Burnley'i konuk edecek. Tottenham Hotspur Stadı'nda oynanacak maçı S Sport'tan naklen yayımlanacak.

Tottenham-Burnley muhtemel 11’ler

Tottenham: Lloris; Sanchez, Dier, Davies; Royal, Hojbjerg, Bentancur, Sessegnon; Kulusevski, Kane, Son

Burnley: Pope; Roberts, Long, Collins, Taylor; McNeil, Cork, Brownhill, Cornet; Weghorst, Barnes

Bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda 15 Mayıs Pazar
Bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda 15 Mayıs Pazar

Spor

Bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda 15 Mayıs Pazar

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