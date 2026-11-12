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Yerel Torbacı kodesi boyladı
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Torbacı kodesi boyladı

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Torbacı kodesi boyladı

uyuşturucuyla mücadele hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Samsun'da uyuşturucu madde ile yakalanan torbacı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışma sonucu S.K.’yi sentetik ecza ile yakaladı. S.K., emniyetteki işlemlerinin ardından uyuşturucu madde ticareti suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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