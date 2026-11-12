Fransızlarını kapısını çalacaklar: Beşiktaş'ta yine Hojbjerg sesleri: 10 milyon geri çevrilmişti
Beşiktaş yaz döneminde Marsilya'ya Pierre-Emile Hojbjerg için 10 milyon euro önermişti. Teklif geri çevrildi. Fakat ara transferde işler değişebilir.
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Beşiktaş yaz döneminde Marsilya'ya Pierre-Emile Hojbjerg için 10 milyon euro önermişti. Teklif geri çevrildi. Fakat ara transferde işler değişebilir.
Marsilya ekonomik sıkıntıları sebebiyle yaz döneminde birçok oyuncusunu yollamıştı. Kartal da durumun farkında olduğu için Pierre-Emile Hojbjerg için 10 milyon euro önerdi. Fakat Fransız ekibi rakamı düşük bularak teklifi geri çevirdi. Beşiktaş, ara transferde kesinlikle orta saha takviyesi yapacak.
Şu anda listede farklı isimler bulunsa da ibrenin tekrar Pierre-Emile Hojbjerg'e dönebileceği öğrenildi. Siyah-Beyazlılar'ın 31 yaşındaki ön libero için 10 milyon euroluk teklifini yineleyebileceği konuşuluyor. Danimarkalı oyuncunun Marsilya'daki kontratı 30 Haziran 2028'de bitecek. Yani sezon sonunda sözleşmesinin son senesine girecek.
Beşiktaş'ta şu anda daha "genç" alternatifler ön planda... Fakat onların maliyeti de 20-30 milyon euroları bulunuyor. Fotospor'a göre; Bu sebeple Pierre-Emile Hojbjerg ismi, kulüp içinde yüksek sesle konuşulmaya başlandı. 1.85 boyundaki futbolcu ise ayrılık seçeneğine sıcak bakıyor.
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