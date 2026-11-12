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Fransızlarını kapısını çalacaklar: Beşiktaş'ta yine Hojbjerg sesleri: 10 milyon geri çevrilmişti

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Fransızlarını kapısını çalacaklar: Beşiktaş'ta yine Hojbjerg sesleri: 10 milyon geri çevrilmişti

Beşiktaş yaz döneminde Marsilya'ya Pierre-Emile Hojbjerg için 10 milyon euro önermişti. Teklif geri çevrildi. Fakat ara transferde işler değişebilir.

#1
Foto - Fransızlarını kapısını çalacaklar: Beşiktaş'ta yine Hojbjerg sesleri: 10 milyon geri çevrilmişti

Marsilya ekonomik sıkıntıları sebebiyle yaz döneminde birçok oyuncusunu yollamıştı. Kartal da durumun farkında olduğu için Pierre-Emile Hojbjerg için 10 milyon euro önerdi. Fakat Fransız ekibi rakamı düşük bularak teklifi geri çevirdi. Beşiktaş, ara transferde kesinlikle orta saha takviyesi yapacak.

#2
Foto - Fransızlarını kapısını çalacaklar: Beşiktaş'ta yine Hojbjerg sesleri: 10 milyon geri çevrilmişti

Şu anda listede farklı isimler bulunsa da ibrenin tekrar Pierre-Emile Hojbjerg'e dönebileceği öğrenildi. Siyah-Beyazlılar'ın 31 yaşındaki ön libero için 10 milyon euroluk teklifini yineleyebileceği konuşuluyor. Danimarkalı oyuncunun Marsilya'daki kontratı 30 Haziran 2028'de bitecek. Yani sezon sonunda sözleşmesinin son senesine girecek.

#3
Foto - Fransızlarını kapısını çalacaklar: Beşiktaş'ta yine Hojbjerg sesleri: 10 milyon geri çevrilmişti

Beşiktaş'ta şu anda daha "genç" alternatifler ön planda... Fakat onların maliyeti de 20-30 milyon euroları bulunuyor. Fotospor'a göre; Bu sebeple Pierre-Emile Hojbjerg ismi, kulüp içinde yüksek sesle konuşulmaya başlandı. 1.85 boyundaki futbolcu ise ayrılık seçeneğine sıcak bakıyor.

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