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Spor Toprak Razgatlıoğlu, Superbike Arjantin ayağının ikinci yarışında ikinci oldu
Spor

Toprak Razgatlıoğlu, Superbike Arjantin ayağının ikinci yarışında ikinci oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Arjantin'deki 10. ayağının ikinci yarışında ikincilik elde etti.

Yeniakit Publisher
2022-10-24 07:45:00 -
Toprak Razgatlıoğlu, Superbike Arjantin ayağının ikinci yarışında ikinci oldu

4 bin 276 metre uzunluğa sahip San Juan Pisti'ndeki mücadeleye Superpole yarışını kazanarak ilk sıradan başlayan Pata Yamaha sürücüsü Toprak, büyük çekişmeye sahne olan ikinci yarışı ise ikinci sırada tamamladı.

Aruba takımından İspanyol Alvaro Bautista birinciliği elde ederken, Kawasaki Racing takımından Kuzey İrlandalı Jonathan Rea üçüncü sırada yarışı bitirdi.

Şampiyonada son iki yarış öncesi, pilotlar genel klasmanında Bautista 507 puanla lider, Toprak Razgatlıoğlu 425 puanla ikinci, Rea ise 409 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

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