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Yerel Toprağa gömülü patlayıcı ve mühimmat bulundu
Yerel

Toprağa gömülü patlayıcı ve mühimmat bulundu

Şırnak'ta terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda toprağa gömülü vaziyette çok sayıda patlayıcı ve mühimmat bulunarak imha edildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-11 17:04:00 - 2022-05-11 17:06:37
Toprağa gömülü patlayıcı ve mühimmat bulundu

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından alınan bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu yapılan çalışmalarda toprağa gömülü vaziyette çok sayıda patlayıcı ve mühimmat bulunarak imha edildi.

Edinilen bilgilere göre, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından nokta istihbaratına dayalı olarak, Şırnak-Silopi ilçe Çalışkan beldesi kırsalında, 9 Mayıs 2022 tarihinde icra edilen operasyonda; toprağa gömülü vaziyette, 13 kilogram ağırlığınca C4 plastik patlayıcı, 300 gram ağırlığında TNT patlayıcı, 50 metre infilaklı fitil, 13 adet elektrikli fünye, 1 adet mekanik fünye, 10 adet EYP sistemi, 2 adet EYP anahtar sistemi, 1 adet akımölçer, 8 adet elektronik devre kartı ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilerek emniyetli bir şekilde imha edildi.

Bakanlıktan açıklama

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, terörle mücadele operasyonlarına bölge halkının da desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam edildiği belirtildi.

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