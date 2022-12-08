Toplu taşımadaki ahlak dışı yakınlaşmaya tepki!
Konya'da yaşlı bir adam, toplu taşıma aracında ahlak dışı şekilde yakınlaşan çifte, "Burası sizin yatak odanız mı?" diye bağırarak tepki gösterdi.
Yeniakit.com.tr
Konya'da toplu taşıma aracında ahlak dışı şekilde yakınlaşan çifte tepki, yaşlı bir adamdan geldi.
Seyir halindeki otobüste, gözler önünde yakınlaşanlara tepki gösteren adam, "Burası sizin yatak odanız mı?" diye bağırdı.
Öfkelenen yaşlı adamı bir başka genç yolcu sakinleştirmeye çalıştı.
O anlar bir yolcunun amatör kamerası ile kaydedildi.