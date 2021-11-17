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Spor Tolunay Kafkas'a tepki büyüyor
Spor

Tolunay Kafkas'a tepki büyüyor

Ümit Milli Takımın Avrupa Futbol Şampiyonasında Danimarka'ya 2-1 mağlup olması sonrası teknik direktör Tolunay Kafkas istifaya davet edildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 08:05:00 -
Tolunay Kafkas'a tepki büyüyor

Ümit Milli Takım, 2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası grup elemeleri beşinci maçında Danimarka'ya 2-1 mağlup oldu. Alınan bu mağlubiyet sonrasında teknik direktör Tolunay Kafkas'a sosyal medyada tepki mesajları atıldı.

Tolunay Kafkas yönetimindeki Ümit Milli Takım, Alanya'da oynanan maçta Danimarka'ya 2-1 mağlup oldu. Alınan bu sonucun ardından futbolseverler, sosyal medyadan teknik direktör Tolunay Kafkas'a tepki mesajları attı.

Grubunda 5 maç sonunda sadece 4 puan toplayabilen milli takımda futbolcular Danimarka karşılaşmasının sonunda büyük üzüntü yaşadı.

Milliler, grubunda sadece Kazakistan'ı mağlup edebilmişti. Tolunay Kafkas yönetimindeki takım İskoçya ile de berabere kalmıştı. Ümit Milli Takımımız, Belçika'ya iki maçta mağlup olurken Danimarka'ya da evinde kaybetti.

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