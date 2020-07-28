  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Tokat'ta kara yolunda telef olmuş halde ayı bulundu

Yeniakit Publisher
2020-07-28 10:28:04 -
Tokat'ta kara yolunda telef olmuş halde ayı bulundu

TOKAT (AA) - Tokat'ta bir ayı, kara yolunda telef olmuş halde bulundu.

Sabah saatlerinde Tokat-Niksar kara yolu Kızılköy yakınlarında yolda ölü bir ayı gören vatandaşlar, hayvanı refüje taşıdı.

Ölü ayı, ihbar üzerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Tokat Şube Müdürlüğü ekiplerince bölgeden götürüldü.

Ayının, gece saatlerinde bir aracın çarpması sonucu telef olduğu tahmin ediliyor.

Ölü ayıyı bulanlardan Eyüp Genç, AA muhabirine, "Hayvan pazarına giderken yolda ayının telef olduğunu gördük. Birkaç kişinin yardımıyla yoldan kaldırdık." dedi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Ford Fiesta
Satılık 2014 model Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı