TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım! İlk kez ortaya çıktı

Türkiye'yi otomotiv sektöründe yeni lige taşıyacak ilk yerli otomobil TOGG'da bir ilke daha imza atıldı. Üretim süreci yolunda emin adımlarla ilerlenen otomobilin gövde montajı gerçekleştirildi.

Açıklama, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) sosyal medya hesabından yapıldı.

Montajı yapılan ilk gövde

TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Tamamı ülkemizde üretilen parçalarla Gebze'de montajı yapılan ilk gövdemiz. Bizi izlemeye devam edin" ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda, gövdenin çeşitli açılardan çekilen fotoğraflarına yer verildi.

TOGG'da 2022 hedefi

Öte yandan, Türkiye'nin Otomobili'nde üretim süreci devam ediyor. TOGG Gemlik tesisinde üretim ve montaj hatlarının kurulması ile 2022 yılının son çeyreğinde ilk seri otomobilin banttan indirilmesi hedefleniyor.

Üretim başlangıcında yerlilik yüzde 51 olacak. 2025 yılında yerlilik oranı yüzde 68'e kadar ulaşacak. 2030 yılına kadar ortak platformda elektrikli ve bağlantılı 5 farklı model üretilecek.

4 bin 300 kişi istihdam edilecek

Gemlik tesisinin üstyapı çalışmaları Yapı Merkezi tarafından Ocak 2021’de başlatıldı. Tesis 1,2 milyon metrekarelik alan üzerine inşa edilecek ve tam kapasiteye ulaştığında 230 bin metrekare kapalı alana sahip olacak.

Gemlik tesisinde üretim kapasitesi yıllık 175 bin adede ulaştığında toplam 4 bin 300 kişiye istihdam sağlanacak.