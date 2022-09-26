EYT nedir, kimleri kapsıyor, EYT şartları nedir? EYT bugün son durum: EYT'de flaş açıklama! Bakan Bilgin duyurdu: Çözüm aşamasına geldik!

EYT nedir?

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, TRT Haber'e şu değerlendirmelerde bulundu;

EYT dediğimiz kitle 8 Eylül 1999 öncesinde ilk defa işe başlamış olanları kapsıyor. O dönemde kadın 20 yıl, erkek 25 yıl ve 5 bin gün sigortalılık süresiyle emekli olma imkanı varken, buna bir de yaş şartı eklendi. Kademeli bir sistem getirildi.

Askerlik dönüşü sigortalılık başlangıcı olanlar askerlik süresi kadar sigortalılıklarını geriye götürebiliyorlar yıl bakımından. Bunlar askerlik borçlanması yaparak o prim ödeme gün sayısını ya da sigortalılık süresi bakımından sorun yaşayanların avantajı olabilir. Kadınlar açısından doğum borçlanması mümkün olabilir.

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILAN KİMLERİ KAPSIYOR?

8 Eylül 1999'de önce sigortalı olan ve o tarih itibarıyla emeklilik hakkı kazanıp kademeli emeklilik yasasıyla emekliliği ötelenenleri ifade ediyor. Bunlar arasında memur, SSK, Bağ-Kur, tarım sigortalısı bulunuyor.

EYT şartları nedir?

Sosyal Sigortalar Kanunu'nda belirtilen maddeler arasında 23 Mayıs 2002'de 15 yıllık sigortalı olma süresinin dolduran kadınlar için 50, erkekler de ise 55 yaşını doldurduysa 3.600 gün malullük, yaşlılık, ölüm sigortaları primi ödemiş olanlar istediklerinde emekli olabilir.

EYT BUGÜN SON DURUM NE?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin HAK-İŞ ziyaretinde Emeklilikte Yaşa Takılanlar hakkında açıklamalarda bulundu. "Stajda sağlık sigortası yapılıyor ama emeklilik sigortası yapılmıyor. Çok eski bir düzenleme. Bu konunun yeniden ele alınması gerekiyor." açıklamaları ile de EYT'de kapsam genişledi. İşte 2022 EYT son durum gelişmeleri...

GÖZLER KABİNE KARARLARINDA!

26 Eylül yani bugün gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nda gözler EYT açıklamalarına çevrildi. Emeklilikte yaşa takılanlar hakkındaki çalışma ile birlikte tüm bu çerçevedeki vatandaşların durumu değerlendirilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in "Çözüm aşamasında" dediği bu plan kritik toplantıda masada olacak. Olası kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında yer alacak.

ÇÖZÜM AŞAMASINA GELDİK!

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, HAK-İŞ'i ziyaretinde EYT konusunda açıklamalarda bulundu. Bilgin "Tüm işverenleri zorunlu olarak protokole uymak zorunda olduklarının altını çizmek isterim. Biz kamu işveren sendikasına bağlı değil, o protokol bizi bağlamaz düşüncesi saçma sapan bir düşüncedir. Bizim paydaşlarımızın bir uzlaşmayla vardığı çerçeve anlaşmasıdır.

Önümüzdeki Aralık ayında yeniden asgari ücreti değerlendireceğiz. Enflasyonun tahribatını değerlendirerek kararımızı açıklayacağız. 3600 düzenlemesiyle yaklaşık 6 milyon çalışanın hayatlarını düzenleyecek ciddi bir reforma imza attık.

EYT sorunu emeklilikle ilgili bir sorun, yaşla ilgili bir problemdi. Emeklilik yaşının yükseltilmesiyle ilgili problemdi, çözüm aşamasına geldik. Onunla ilgili dosyayı tamamladığımızda kamuoyuyla paylaşacağız." açıklamasında bulundu.

VEDAT BİLGİN'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMA GELDİ!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonunun (TESK) Mesleki Eğitim ve Geliştirme Kurulu Toplantısına katıldı. Bilgin, toplantıda asgari ücret, taşeron ve EYT ile iligli şunları söyledi:

"Biz de bakanlık olarak sosyal politikalarla enflasyonun meydana getirdiği eşitsizlikleri ve sorunları çözeceğiz. Asgari ücretle çözeceğiz, 3600 ile çözüyoruz, EYT ile çözeceğiz. Bunların hepsi önümüzdeki dosyalar. Birer birer çözeceğiz. Geçici işçiler sorununu çözeceğiz. Taşeronların kadroya alınmasında, o dönem 90 bin kişi kapsam dışı kalmıştı. Onların sorununu çözeceğiz. Bütün bunları çözüp çözüp ilerleyeceğiz."

"MASADA SADECE BİR EYT FORMÜLÜMÜZ VAR"

EYT İÇİN TEK FORMÜL NE?

2008 sonrası sigortalı olanlar için hizmet yılı erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresi, kadınlarda ise 20 yıllık hizmet süresi ve 7 bin 200 prim günü sayısı gerekli. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanların yaş koşulunun kaldırılmasıyla ilgili bir formül hayata geçerse erkekler 9 bin günü, kadınlar 7 bin 200 günü tamamladığı takdirde yaşı beklemeden emekli olabilme imkanı buluyor.

AŞAMALI ÇALIŞMALAR YAPILIYOR

Aşamalı çalışma grupları olduğunu belirten Bilgin "İlgili kurumlarla da çalışmalar sürecek ve ortak noktaya ulaşıldığında Cumhurbaşkanımıza sunulacak. Kabul görürse kamuoyuyla paylaşacağız" açıklamasında bulundu.

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EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Bu konudaki teknik çalışma biraz daha zaman alacak, tek bir formül üzerinde duruyoruz ama henüz sonuçlandırmadık. EYT Aralık ayı gibi gündeme gelir" açıklamasında bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT son durum ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. "Hollanda, Almanya modellerinden bahsediliyor, bunlar doğru değil. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Kamuoyunda konuşulan modeller doğru değil. Biz zaten 62 yaşında çalışanları emekli ediyoruz" ifadelerini kullandı.

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR 2022 EYT KİMLERİ KAPSIYOR?

EYT düzenlemesi, 8 Eylül 1999 tarihinde önce ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başlayan, prim ve yıl koşullarını sağladığı halde yaş şartını bekleyen sigortalıları kapsıyor.

8 Eylül 199'dan önce sigorta girişi olanlar için kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresi koşulu bulunuyor.



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