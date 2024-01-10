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Aktüel Tırla çarpışan Tofaş ortadan ikiye ayrıldı
Aktüel

Tırla çarpışan Tofaş ortadan ikiye ayrıldı

Yeniakit Publisher
2024-01-10 19:04:00 -

Antalya’nın Finike ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Tofaş marka otomobil ortadan ikiye ayrıldı. Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralanırken, yanında bulunan arkadaşı hafif yaralandı. Kaza sonrası ortaya çıkan manzara ise korkuttu.

Antalya’nın Finike ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Tofaş marka otomobil ortadan ikiye ayrıldı. Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralanırken, yanında bulunan arkadaşı hafif yaralandı. Kaza sonrası ortaya çıkan manzara ise korkuttu.

Kaza, öğle saatlerinde Arif Mahallesi Finike-Elmalı D-635 kara yolunun 27. kilometresine meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Murat Şahin idaresindeki Tofaş marka otomobil, Elmalı istikametinden Finike istikametine doğru seyir halinde olan Mustafa Barış idaresindeki tırla çarpıştı.

Kazada Tofaş marka aracın şoförü Murat Şahin ağır yaralanırken, yolcu olarak bulunan Mehmet Zeybek hafif olarak yaralandı. İhbarın ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla Finike Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada Tofaş marka araç ortadan ikiye ayrıldı.

 


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