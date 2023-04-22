TIR gecekonduların arasına daldı: 7 ölü 4 yaralı
Pakistan'ın Pencap eyaletinde bir tırın, gecekondulara çarpması sonucu evlerdeki 7 kişi hayatını kaybetti.
Pakistan'ın Pencap eyaletinde bir tırın, gecekondulara çarpması sonucu evlerdeki 7 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Pencap'ın Lodhran şehrinde meydana geldi.
Ülke medyasına göre bir tır sürücüsün, direksiyon başında uyuyakalınca yola yola bulanan gecekonduların arasına daldı.
Kazada ilk belirmelere göre gecekondularda oturan 7 kişi hayatını kaybetti, tır sürücüsü dahil 4 kişi yaralandı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İLKHA)
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