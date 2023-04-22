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Dünya TIR gecekonduların arasına daldı: 7 ölü 4 yaralı
Dünya

TIR gecekonduların arasına daldı: 7 ölü 4 yaralı

Yeniakit Publisher
2023-04-22 15:41:00 -
TIR gecekonduların arasına daldı: 7 ölü 4 yaralı

Pakistan'ın Pencap eyaletinde bir tırın, gecekondulara çarpması sonucu evlerdeki 7 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Pencap eyaletinde bir tırın, gecekondulara çarpması sonucu evlerdeki 7 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Pencap'ın Lodhran şehrinde meydana geldi.

Ülke medyasına göre bir tır sürücüsün, direksiyon başında uyuyakalınca yola yola bulanan gecekonduların arasına daldı.

Kazada ilk belirmelere göre gecekondularda oturan 7 kişi hayatını kaybetti, tır sürücüsü dahil 4 kişi yaralandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İLKHA)
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