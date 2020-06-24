  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

TİKA'dan Tayland'da 1200 aileye gıda yardımı

Yeniakit Publisher
2020-06-24 16:18:17 -
TİKA'dan Tayland'da 1200 aileye gıda yardımı

BANGKOK (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Tayland'ın güneyinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçim sıkıntısı yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu.

TİKA, Türkiye'nin Bangkok Büyükelçiliği ve Tayland Şeyhülislamlığına bağlı Merkezi İslam Konseyinin (CICOT) koordinasyonunda yapılan yardımı kapsamında ülkenin güneyindeki Songkla kenti ve civarında 1200 aileye temel gıda kolileri dağıtıldı.

CICOT ve yerel yönetim yetkililerinin yardımıyla gerçekleştirilen dağıtıma katılan CICOT Genel Sekreteri ve Tayland-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Üyesi Dr. Surin Palarea, Müslüman toplumuna desteklerinden ötürü TİKA'ya ve Türk Büyükelçiliğine teşekkür etti.

AA muhabirine konuşan Türkiye'nin Bangkok Büyükelçisi Evren Dağdelen Akgün, TİKA'nın bölgedeki yardımlarının önemine dikkat çekerek, "Kovid-19'un tüm ülkeleri olumsuz etkilediği bu dönemde Taylandlı dostlarımıza TİKA sayesinde Türkiye'den şefkatle ulaştırdığımız bu yardım için çok mutluyum. Yardımımız, bu zor günlerde coğrafi olarak uzak olsa da Tayland ile aramızdaki bağların kalben daha güçlenmesine vesile oldu." dedi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Volkswagen Golf
Satılık 2015 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı