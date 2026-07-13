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Gündem Kılıçdaroğlu'ndan şaibeli kurultay açıklaması: Parayı alan da şikayet eden de CHP'liler! Biz şimdi Ak Parti’yi mi suçlayacağız!
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Kılıçdaroğlu'ndan şaibeli kurultay açıklaması: Parayı alan da şikayet eden de CHP'liler! Biz şimdi Ak Parti’yi mi suçlayacağız!

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Kılıçdaroğlu'ndan şaibeli kurultay açıklaması: Parayı alan da şikayet eden de CHP'liler! Biz şimdi Ak Parti’yi mi suçlayacağız!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında partisini mutlak butlan sürecine sürükleyen şaibeli kurultay hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Mutlak butlan davasında gündeme gelen "Bazı delegelerin iradeleri parayla satın alındı" iddiasını hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Bunu söyleyen AK Partililer değil, söyleyen kim? CHP’liler. Parayı alan kim CHP’liler, ifadeyi veren CHP’liler. Şimdi Ak Parti’yi mi suçlayacağız" dedi. Özgür Özel cephesine de "paralel yapı" sözleri ile yüklenen Kılıçdaroğlu, parti içindeki grup toplantısı krizine ilişkin de Özgür Özel’e seslenerek "Partiden ayrılmasın istiyorsa grup toplantısını yapsın” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, televizyon programına konuk olarak parti içindeki her geçen gün daha da tırmanan kaos ortamı ve koltuk kavgasına ilişkin ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Mutlak butlan" davasına değinen Kılıçdaroğlu, bazı delegelerin iradelerinin para karşılığı satın alındığı yönündeki iddiaları değerlendirdi. Durumun parti içinden isimler tarafından dile getirildiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı: "Mutlak butlan davasında söylenen şu: 'Bazı delegelerin iradeleri parayla satın alındı.' Bunu söyleyenler AK Partililer değil, CHP'liler. Parayı alan CHP'liler, ifadeyi veren yine CHP'liler. Peki bu durumda kimi suçlayacağız? AK Partili biri gelip söylese onu suçlayalım, ama söyleyenler kendi partililerimiz. Mahkemenin butlan kararı vermesi, işin içine paranın girmiş olmasındandır. Kimse bu parayı veya yolsuzluğu konuşmuyor, herkes sadece mutlak butlan kararını tartışıyor."

PARTİ İÇİNDE PARALEL YAPI VAR

CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel ile yaşanan sürece ve parti içi muhalefete de değinen Kılıçdaroğlu, genel başkanlık mücadelesinin parti hukuku içinde kalması gerektiğini belirtti. Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: "Özgür Özel'in partiden ayrılmasına gerek yok, gerekirse parti içinde mücadele etsin. Ancak parti içinde paralel bir yapı kurulamaz. Şimdilik bu konuda bir şey demiyorum ama arkadaşları da uyaracağım; böyle bir yöntem kabul edilemez. İlleri, ilçeleri gezip kendinize oy isteyebilirsiniz, bunlar olağan süreçlerdir. Fakat ayrı yapılar kurmak olağan değildir. Belki arkadaşlar bir ön kabulle bunu yaptılar ama zaman geçtikçe bu durumun düzeleceğini düşünüyorum."

ÇATIŞMA ÇIKMASIN DİYE GERİ ÇEKİLDİM

Meclis grup toplantısı konusundaki yetki tartışmalarına da açıklık getiren Kılıçdaroğlu, parti içi gerilimi tırmandırmamak adına geri adım attığını ifade etti.

"Grup toplantısını normal şartlarda Genel Başkan yapar" diyen Kılıçdaroğlu, "Bir çatışma çıkmasın diye ben geri çekildim ve toplantıyı Genel Merkez'de gerçekleştirdim. Burada fedakarlık bana düşüyor. Eğer Özgür Özel grup toplantısı yapmak istiyorsa yapsın; her ne kadar hukuka ve tüzüğe uygun olmasa da istiyorsa yine yapsın" şeklinde konuştu.

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