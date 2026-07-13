Kerem Aktürkoğlu baba oldu!
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Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile eşi Ceren Aktürkoğlu’nun kız çocukları dünyaya geldi.
Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu baba olma sevinci yaşadı. Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu baba oldu. Futbol A takımı oyuncularımızdan Kerem Aktürkoğlu ve değerli eşi Ceren Aktürkoğlu'nun bir kız çocuğu dünyaya geldi. Kerem ve eşini tebrik ediyor; yeni doğan bebekleri Eflin'e sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz." denildi.