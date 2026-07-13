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Spor Kerem Aktürkoğlu baba oldu!
Spor

Kerem Aktürkoğlu baba oldu!

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Kerem Aktürkoğlu baba oldu!

Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile eşi Ceren Aktürkoğlu’nun kız çocukları dünyaya geldi.

Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu baba olma sevinci yaşadı. Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu baba oldu. Futbol A takımı oyuncularımızdan Kerem Aktürkoğlu ve değerli eşi Ceren Aktürkoğlu'nun bir kız çocuğu dünyaya geldi. Kerem ve eşini tebrik ediyor; yeni doğan bebekleri Eflin'e sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz." denildi.

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