Ticaret Bakanlığı açıkladı: İkinci el otomobil satışları ile ilgili yeni karar!

Ticaret Bakanlığı, sektörel düzenlemeler ve denetimler konusunda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Otomotiv, emlak, haksız fiyat uygulamaları, fiyat etiketi ve iç ticaret mevzuatı gibi alanlarda yürütülen faaliyetler sonucunda 2023 ve 2024 yıllarında toplam 848.240.387 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, ikinci el araç satışlarına getirilen kısıtlamaların süresi de uzatıldı.

Ticaret Bakanlığı piyasa bozucu ve tüketiciyi yanıltıcı davranışlara yönelik gerekli tedbirleri almaya devam ediyor.

PİYASAYI BOZMAYA ÇALIŞANA VE TÜKETİCİYİ YANILTANA CEZA YAĞDI

Ticaret Bakanlığı 2023 yılında 135.104.257 TL, 2024 yılında ise 77.071.973 TL olmak üzere toplamda 212.176.230 TL idari para cezası uygulandığını bildirdi.

2023 yılında 124.188 adet firmanın 4.012.080 adet ürünü denetlenmiş olup 43.864 adet aykırı ürüne 96.851.871 TL idari para cezası uygulandı. 2024 yılının ilk iki ayında ise 43.590 adet firmanın 1.053.440 adet ürünü denetlenmiş olup 9.117 aykırı ürüne 34.666.798 TL idari para cezası kesildi.

İKİNCİ EL OTOMOBİL SATIŞLARINA GETİRİLEN KISITLAMA SÜRESİ UZATILDI

Ticaret Bakanlığı otomotiv piyasasında arz ve talebin dengelenmesine yönelik olumlu etkiler göz önünde bulundurarak, 7 Aralık 2023 tarihinde yapmış olduğu yönetmelik değişikliği ile anılan düzenlemenin uygulama süresini 1 Temmuz 2024 tarihine uzattı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ticaret Bakanlığı otomotiv, emlak, haksız fiyat, fiyat etiketi ve diğer iç ticaret mevzuatı kapsamında yürütülen dönem faaliyetleri neticesinde 2023 ve 2024 yıllarında toplam 848.240.387 TL idari para cezası uyguladı.