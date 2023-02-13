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Yerel THY'nin tahliye seferleri devam ediyor
Yerel

THY'nin tahliye seferleri devam ediyor

Türk Hava Yollarının (THY) deprem bölgesine arama kurtarma ekiplerinin ulaştırılması ve bölgeden afetzedelerin tahliyesi için düzenlediği uçuşlar devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2023-02-13 17:54:00 -
THY'nin tahliye seferleri devam ediyor

Türk Hava Yollarının (THY) deprem bölgesine arama kurtarma ekiplerinin ulaştırılması ve bölgeden afetzedelerin tahliyesi için düzenlediği uçuşlar devam ediyor.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, bugün yapılacak 109 tahliye seferiyle 19 bin 878 afetzedenin daha deprem bölgesinden tahliyesinin, 118 seferle de 19 bin 770 kişilik arama kurtarma ekibinin bölgeye ulaştırılmasının planlandığı belirtildi.

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