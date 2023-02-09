THY'den deprem seferberliği! Vatandaşlar için ücretsiz ve randevusuz ek sefer

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde büyük yıkımlara neden olan deprem sonrasında afet bölgelerinde ek sefer koyduklarını duyurdu.

Türk Hava Yolları (THY) Kahramanmaraş'ta peş peşe meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında bölge halkı için imkanları vatandaşlara sunmaya devam ediyor.

THY'den depremzedeler için ek sefer

7-8 Şubat'ta 44 bin 716 depremzedeyi ücretsiz olarak tahliye eden THY, ek seferler koyarak deprem bölgesindeki 8 ilden tahliye edilecek yolcu sayısını 30 bin 600'e çıkardı.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, rezervasyon ve bilet satın almadan havalimanlarında bulunan vatandaşların sırayla tahliye edileceğini duyurdu.