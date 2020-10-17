  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor TGESF'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel çevrim içi satranç turnuvası
Spor

TGESF'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel çevrim içi satranç turnuvası

Yeniakit Publisher
2020-10-17 22:48:01 -
TGESF'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel çevrim içi satranç turnuvası

ANKARA (AA) - Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel çevrim içi satranç turnuvası düzenleyecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, görme engelli bireylerin katılabileceği turnuva, 29-31 Ekim tarihlerinde, "Lichess.org" web sitesi üzerinden gerçekleştirilecek.

Turnuva sonunda ilk üçe girenlere, "Akıllı baston" hediye edilecek.

Organizasyona kayıtlar, 28 Ekim Çarşamba gününe kadar yapılabilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Aliyev
Dünya

Aliyev "istikamet Şuşa" demişti... Peki o bölge neden bu kadar önemli?

Ermenistan'ın Şuşa'yı işgalinden bu yana 28 yıl geçti. Azerbaycanlılar Şuşa'nın işgalden kurtarılacağı günü heyecanla bekliyor. Peki Azerbay..
TAV ile sağlıklı seyahatler
Ekonomi

TAV ile sağlıklı seyahatler

TAV Havalimanları’nın 6 ülkede işlettiği 11 havalimanı, Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI World) tarafından oluşturulan ve pandemi önl..
Azerbaycan intikamı böyle aldı! İşte SİHA’lardan inanılmaz görüntüler
Gündem

Azerbaycan intikamı böyle aldı! İşte SİHA’lardan inanılmaz görüntüler

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun Gence'deki sivilleri hedef alan Ermenistan'a karşı saldırılarına ilişkin yeni görüntü yay..
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay