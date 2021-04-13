TFF 1. Lig’in 30. haftasında oynanan Giresunspor-Ankara Keçiörengücü maçında futbolcular iftar yaptı
Ramazan ayının başlamasıyla ülkemizde iftar saatine gelen ilk maç olan Giresunspor-Ankara Keçiörengücü karşılaşması oldu. Mücadelede konuk takım futbolcuları, sakatlık nedeniyle duraksayan maçta oruçlarını açtı.
TFF 1. Lig’in 30. haftasında oynanan Giresunspor-Ankara Keçiörengücü maçında yaşanan sakatlık ile ezan saati denk gelince, oyuncular maç sırasında oruçlarını açtı.
Ramazan’ın ilk gününde oynanan karşılaşmada konuk takım futbolcuları, Giresun’da iftar olmasıyla birlikte sakatlık pozisyonunu oruçlarını açmak için değerlendirdi.
Keçiörengücü’nde bir teknik ekip görevlisinin futbolculara hurma, su ve muz verdiği görüldü.