İnsanlar kimi zaman bilerek kimi zaman da bilmeyerek günahlar işleyebiliyor. Bu sebeple tövbe namazı kılmak isteyenler nasıl niyet edebileceklerini, tevbe namazının nasıl kılındığını araştırmaya başladı. Peki, tövbe namazına nasıl niyet edilir?

Tevbe namazı nasıl kılınır?

Bir sabah Peygamber Efendimiz sallallâhu aleyhi ve sellem müezzini Bilâl'i çağırdı ve ona:

-"Bilâl! Hangi ameli yaparak benden önce cennete girdin? Dün gece cennette, senin ayakkabılarının tıkırtısını önümde duydum" diye sordu. Bilâl -radıyallâhu anh- de:

- Yâ Rasûlallâh! Ne zaman bir günah işlesem arkasından hemen kalkıp iki rek'at namaz kılarım, abdestim bozulduğunda da vakit geçirmeden hemen abdest alırım. (Her abdest aldığımda da Allâh'ın üzerimde iki rek'ât namaz hakkı olduğunu düşünürüm ve kılarım) dedi. Bunun üzerine Rasûl-i Ekrem -aleyhi's-salâtü ve's-selâm-:

- "İşte bunun sâyesinde" buyurdular. (İbn Huzeyme, Sahîh, II, 213 (1209)

Tevbe namazı için öncelikle niyet edilir. 'Niyet ettim Allah rızası için iki rekatlık tövbe namazı kılmaya' diye niyet edilir ve daha sonra ilk rekattan namaz kılınmaya başlanır.

1.rekat

"Allah-u ekber" diyerek tekbir alınır ve tövbe namazı kılınmaya başlanır.

Sübhaneke okunur, daha sonra besmele çekilerek Fatiha duası okunur ve Kur'an'dan zammı bir sure okunur.

Allah-u ekber diyerek rüku'a eğilir ve üç defa "Subhane rabbiyel azim" denir.

"Semiallahu Limen Hamide" diyerek doğrulur ve ayağa kalkılır.

Ayağa kalkınca "Rabbena ve lekel ham" denir ve "Allah-u ekber" diyerek secdeye eğilir.

Üç defa "Sübhane rabbiyel ala" dedikten sonra "Allah-u ekber" diyerek oturulur.

Son kez "Allah-u ekber" denerek secdeye gidilir ve "Allah-u ekber" denerek ayağa kalkılır.

Daha sonra 2.rekat için başlanır.

2.rekat

Besmele çekilerek tövbe namazının ikinci rekatına başlanır.

Fatiha ve daha sonra Kur-an'dan bir sure okunarak "Allah-u ekber" diyerek rüku'a eğilir.

Sonra secdeye eğilir ve iki defa arka arkaya secdeye eğildikten sonra oturulur.

Ettahiyyatu, Allahumme salli, Allahumme barik ve Rabbena duaları okunur.

Sonra sağa ve sola dönerek "Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah" denerek selam verilir ve tövbe namazı bitirilir.