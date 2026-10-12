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Gündem Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Gündem

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 14.40'ta 2 haftalık aranın ardından yoğun gündemle toplandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantının öncelikli gündemi sermaye piyasalarında yaşananlar olacak.

Bu kapsamda Kabinede Fon Koordinasyon Kurulu'nun çalışmaları değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın koordinasyonunda Adalet ile Hazine ve Maliye Bakanlıklarının attığı adımlar ele alınacak.

Fonların tasfiyesiyle ilgili son durum gözden geçirilecek.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Kabine toplantısında, Terörsüz Türkiye hedefi de gündemde yer alacak.

Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu'nun faaliyetleri ile Meclis'te yeni dönemdeki yol haritası konuşulacak.

Terör örgütünün silah bırakma süreci, sahadaki gelişmeler, askeri ve istihbari raporlar doğrultusunda görüşülecek.

DIŞ POLİTİKA

Kabinedeki bir diğer önemli başlık dış politika.

Mekke İttifakı bağlamında atılan adımlar ile İsrail'in bölgesel saldırganlığı karşısında yapılabilecekler istişare edilecek.

Rusya ve Ukrayna savaşının sona erdirilmesi başta olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilimin azaltılması için yürütülen diplomasi trafiği hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

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