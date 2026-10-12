Mantar toplama kabusa dönüştü! Ormanda kaybolan kadın aranıyor
Sinop’ta mantar toplamak amacıyla ormana girmiş 71 yaşındaki kadın kaybolması üzerine arama çalışmaları başlatıldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Sinop’ta mantar toplamak amacıyla ormana girmiş 71 yaşındaki kadın kaybolması üzerine arama çalışmaları başlatıldı.
Boyabat ilçesine bağlı Dodurga köyünde Fadime Karagöz, cumartesi günü mantar toplamak için ormanlık alana gitti.
Uzun süre Karagöz’den haber alamayan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine köye jandarma, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, İl Jandarma Komutanlığı komando birliği ve Boyabat Belediyesi ekipleri sevk edildi.
Termal dronlar, iz takip köpeği ve 140 personelin katılımıyla yapılan arama çalışmalarında Karagöz’e ait bir ize rastlanmadı. Bu arada Karagöz’ün köydeki evinde yalnız yaşadığı öğrenildi.
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