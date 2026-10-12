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Siyaset Yolsuzluktan tutuklanıp, görevden uzaklaştırılmıştı! Seçer’in yerine geçecek isim yarın belli olacak
Siyaset

Yolsuzluktan tutuklanıp, görevden uzaklaştırılmıştı! Seçer’in yerine geçecek isim yarın belli olacak

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Yolsuzluktan tutuklanıp, görevden uzaklaştırılmıştı! Seçer’in yerine geçecek isim yarın belli olacak

Mersin’de yolsuzluk soruşturması kapsamında 6 Ekim’de tutuklanan ve İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Vahap Seçer’in yerine geçecek isim belli oluyor. Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili seçiminin 13 Ekim Salı günü yapılacağı bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında, görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Vahap Seçer’in yerine yapılacak başkan vekili seçiminin tarihi duyuruldu.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi 13 Ekim Salı günü saat 14.00’te Kongre ve Sergi Sarayı’nda toplanacak. Toplantıda, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Vahap Seçer’in yerine görev yapacak belediye başkan vekili için seçim gerçekleştirilecek.

Meclis 2. Başkan Vekili Hasan Özalp Önal, toplantıda yaptığı konuşmada Seçer’in yerine yapılacak seçime ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Önal, adil bir yargılama yapılmasını istediklerini belirterek, “Bizim talebimiz ayrıcalık değil, herkese eşit adalettir. Çünkü adalet bir kişiye değil, hepimize lazımdır” dedi.

Önal, belediye meclisinin sorumluluğunun önemine dikkat çekerek, Mersin’in ihtiyaçları ve kent yararının gözetilmesi gerektiğini ifade etti.

Meclis toplantısı, gündemdeki maddelerin görüşülüp oylanmasının ardından sona erdi.

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