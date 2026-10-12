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Gündem CHP’li Belediye Başkanı da aralarında: Rüşvet operasyonunun 10 şüphelisi adliyede
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CHP’li Belediye Başkanı da aralarında: Rüşvet operasyonunun 10 şüphelisi adliyede

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CHP’li Belediye Başkanı da aralarında: Rüşvet operasyonunun 10 şüphelisi adliyede

Hizmet adı altında rant düzeni kuran CHP'li belediyeler skandallarına bir yenisini ekledi. Ardahan merkezli 6 ilde sabıkalı zihniyetin kirlenmiş ilişkilerini gözler önüne seren dev rüşvet operasyonunda, gözaltına alınan CHP'li Damal Belediye Başkanı Kemal Çamlıyurt ile 9 şüpheli emniyetteki hesap verme işlemlerinin ardından Hanak Adliyesi'ne sevk edildi.

Türkiye’nin dört bir yanında yerel hizmet kisvesi altında halkın iradesini sömüren CHP’li belediyelerdeki yolsuzluk ve rüşvet skandalları bitmek bilmiyor. Ardahan merkezli 6 ilde düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan Damal Belediye Başkanı Kemal Çamlıyurt ile 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Hanak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

CHP’Lİ BAŞKANA RÜŞVET KISKACI: HESAP VAKTİ

Her fırsatta "şeffaflık" maskesi takınan CHP zihniyetinin gerçeği, bir kez daha emniyet koridorlarında gözler önüne serildi. Gözaltına alınan CHP'li Damal Belediye Başkanı Kemal Çamlıyurt ile 9 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından Hanak Adliyesine sevk edildi.

Devletin imkanlarını ve makamları kendi çıkarları doğrultusunda peşkeş çeken CHP’li belediyede gözaltına alınan şüphelilerin savcılıktaki işlemleri sürüyor.

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CHP’li Belediye Başkanı da aralarında: Rüşvet operasyonunun 10 şüphelisi adliyede

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CHP’li Belediye Başkanı da aralarında: Rüşvet operasyonunun 10 şüphelisi adliyede

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Yorumlar

Ayhan Baytar

Belediyeler ya kaldırılmalı ya da vâlilik ve kaymakamlıklara bağlanmalı. Defalarca yazdık bu cümleyi hükümetten kimseye duyuramadık. Reis karşımda olsaydı, haklısın derdi. Medya üstüne düşmüyor ki!
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