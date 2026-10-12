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Gündem Azerbaycan’daki başörtüsü kısıtlamasının ardında ne var? Yasağın sebebi İran nüfuzunu kırmak mı!
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Azerbaycan’daki başörtüsü kısıtlamasının ardında ne var? Yasağın sebebi İran nüfuzunu kırmak mı!

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Azerbaycan’daki başörtüsü kısıtlamasının ardında ne var? Yasağın sebebi İran nüfuzunu kırmak mı!

Azerbaycan'da devlet okullarında uygulanan ve büyük tepkilere yol açan başörtüsü yasağının perde arkasına ilişkin çeşitli iddialar gündeme geldi. Ülke basınında, kısıtlamanın gençler ve öğretmenler üzerinde nüfuz kurmaya çalışan İran bağlantılı grupların faaliyetlerini engellemek amacıyla uygulandığı ileri sürülüyor.

Azerbaycan’daki eğitim kurumlarında başörtülü öğrenci ve öğretmenlere yönelik kısıtlamaların yankıları sürerken, yasağın arka planına ilişkin çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Ülke basınında yer alan haberlerde düzenlemenin, gençler ve öğretmenler üzerinde nüfuzunu artırmaya çalışan İran yanlısı gruplara karşı alındığı öne sürüldü. Azerbaycan basınında çıkan haber ve analizlere göre; kısıtlama kararının temelinde ülke içerisindeki genç nüfus ve eğitim kadroları üzerinde nüfuz kurmaya çalışan İran bağlantılı grupların faaliyetleri yatıyor. Başörtülü bazı öğretmenlerin ve yapıların bu grupların yönlendirmesi altında hareket ettiği iddia ediliyor.

DEVLET POLİTİKASINA BAŞ KALDIRIYORLAR

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Azerbaycanlı siyasetçi Ogtay Gasimov, okullarda ve kamuoyunda yaşanan huzursuzluğun arkasında söz konusu yapıların bulunduğunu belirtti. Sürecin güvenlik ve devlet otoritesi açısından ele alınması gerektiğini savunan Gasimov, şu ifadeleri kullandı: "Devletin politikasına açıkça baş kaldırıyorlar. Bu nedenle, bu konu daha pragmatik bir şekilde ele alınmalıdır, aynı zamanda etki ajanlarının kimliği belirlenmeli ve onlara karşı eylem yapılmalıdır."

DEVLET TELEVİZYONUNDAN TARTIŞMALI PAYLAŞIM

Öte yandan uygulamaya yönelik tepkiler sürerken Azerbaycan devlet televizyonunda yayınlanan bir görüntü tartışmaları daha da tırmandırdı. Başı açık ve başı kapalı öğrencilerin yer aldığı iki ayrı görüntünün yan yana getirildiği yayında, "Hansı mektebde oxuyardınız? - Seçim sizindir" (Hangi okulda okumak isterdiniz? - Seçim sizindir) sorusu yöneltildi. 

GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR 

Son olarak sosyal medyada, Azerbaycan'da başörtülü öğrencilerin okullara alınmadığı ve kapıdan çevrilen öğrencilerin gözyaşlarına boğulduğu görüntüler gündeme geldi. Paylaşılan videolarda, başörtüsü nedeniyle okula giremeyen kız öğrencilerin ağladıkları anlar görüldü.

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