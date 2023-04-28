Tesla'dan flaş Türkiye kararı! Resmen duyurdular

Tesla Model Y'nin Türkiye teslimatları için noter evrak süreci resmen başladı.

Sektör kaynaklarına göre mayıs ayının ikinci haftası itibarıyla Tesla Model Y teslimatları resmen başlayacaktı. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Webtekno'ya göre Tesla Model Y teslimatları ile ilgili resmî süreç başladı. Noter işlemleri için belge yükleme ekranının açıldığı ve araç teslimat yerlerinin de belli olduğu belirtildi.

Tesla Model Y'ler İstanbul Park'ta teslim edilecek

Paylaşılan ekran görüntüsüne göre Tesla Model Y sipariş eden vatandaşlar, araçlarını İstanbul Park'ta teslim alacaklar.

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Tesla Model Y'nin teslimat başlangıç tarihi de belli oldu. Model Y teslimatlarının mayıs ayının ikinci haftasında başlayacağı açıklandı. Tesla’nın 1000 sipariş hedeflediğini, ancak 10 binden fazla sipariş ile karşılaştığı belirtildi.

Tesla, iddialara göre bu talebi karşılamak üzere haziran ayında teslimatları hızlandırma kararı da aldı. Yapılan siparişlerin %90’ının yıl sonuna kadar teslim edilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Tesla, talep sonrasında personelini de artırıyor

Habere göre Tesla, artan taleple birlikte personel sayısını da 2 kattan fazla artırmaya başladı. Ayrıca teslimat noktası için mevcut Akasya AVM planından vazgeçildiği, İstanbul’un Anadolu yakasında farklı bir konumun seçildiği belirtildi.

Son olarak Tesla’nın Merter’deki servis noktasının haziran ayında devreye gireceği paylaşıldı.