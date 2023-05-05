Tesla'dan Çin'deki fiyatlara zam
Tesla, Çin'de sattığı Model S ve Model X araçlarının fiyatlarını yükseltme kararı aldı.
ABD'li elektrikli otomobil devi Tesla, Çin'deki satış stratejisinde değişikliğe gitti. Şirket, Çin'de satışa sunduğu araçların fiyatlarına Zam yaptı. Model S ve Model X'in fiyatları böylece yükselmiş oldu.
Tesla, yeni Model S ve Model X araçlarının Çin'de satış fiyatlarını 19 bin yuan (2751 Dolar) yükseltti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Teknoloji
Çevreye zararı tartışılan geleceğin teknolojisi! Tesla'ya malzemeleri sağlıyoruz, Togg ile de görüşmelerimiz sürüyor