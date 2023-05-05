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Dünya Tesla'dan Çin'deki fiyatlara zam
Dünya

Tesla'dan Çin'deki fiyatlara zam

Yeniakit Publisher
2023-05-05 11:41:00 -
Tesla'dan Çin'deki fiyatlara zam

Tesla, Çin'de sattığı Model S ve Model X araçlarının fiyatlarını yükseltme kararı aldı.

ABD'li elektrikli otomobil devi Tesla, Çin'deki satış stratejisinde değişikliğe gitti. Şirket, Çin'de satışa sunduğu araçların fiyatlarına Zam yaptı. Model S ve Model X'in fiyatları böylece yükselmiş oldu.

Tesla, yeni Model S ve Model X araçlarının Çin'de satış fiyatlarını 19 bin yuan (2751 Dolar) yükseltti.

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