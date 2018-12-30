Teröristlerden kirli algı operasyonu! YPG’liler Esed postuna büründü

Göksel Çağlav Ankara

Başta Münbiç olmak üzere, Fırat’ın doğusu ve YPG/PKK’nın bulunduğu Türkiye-Suriye sınırındaki alanlara düzenlenecek harekat öncesinde, diplomasi trafiği tüm hızıyla devam ederken terör örgütü de boş durmuyor. Bir taraftan Şam yönetimi ile anlaşma sağlamak için masaya oturan terör örgütü diğer yandan batılı ülkeler ve Rusya ile temaslar kurarak Türkiye’nin kararlı olduğu operasyonu durdurmasını talep ediyor.

ABD’nin Suriye’den çekilme kararının ardından, bölgede bulunan ve terör örgütüne yakınlıklarıyla bilinen ABD’liler, Trump’a rağmen YPG’ye destek vermeye devam ediyor.

Terör örgütüne yakın haber ajansları da Münbiç’teki gelişmeleri aktarırken, “Rejim güçlerinin Münbiç’e girdiğini, Türkiye’nin de Şam yönetimi ile çatışmak için hazırlık yaptığı” algısını yaratmaya çalışıyorlar.

Gerçeği yansıtmayan haberlerde, Esed rejim askeri kıyafeti giyen teröristlerin, rejimin bayrağının yanı sıra Rusya Federasyonu bayrağını da kullandıkları gözlenirken, Bab Askeri Meclisi, Minbic Askeri Meclisi ve Cephet El Ekrad’ın bulunduğu Erîma’ya gelen rejim güçleri de teröristlerle birlikte ortak güvenliğini sağlıyor.

Alınacak kararlar bekleniyor

Başta Münbiç olmak üzere Fırat’ın doğusu ve sınırımızı tehdit eden diğer bölgelere yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) başlatacağı “Süpürge Harekatı”, Türk heyetinin dün Rusya’da yaptığı ikili görüşmeler ve sonrasında alınacak kararları bekliyor. TSK destekli ÖSO birlikleri Münbiç’in etrafını tamamen kuşatırken, Türkiye’nin Suriye’de bulunan üslerindeki birlikleri de takviyelerle güçlendiriliyor.

Misliyle karşılık verilecek

ABD askerlerinin halen Suriye’de olması nedeniyle harekatın bir süre daha askıda olacağını belirten yetkililer, YPG’nin yapacakları saldırılara anında misliyle karşılık verileceğini belirtti. Örgütün hareket kabiliyetinin oldukça sınırlı olduğunu belirten yetkililer, 24 saat esasına göre teröristlerin attığı tüm adımlardan haberdar olunduğunu, kaçarken zaman kazanmak için ellerinde tuttukları sivil halkı tünel ve mevzi kazmak için hatta canlı kalkan olarak kullanabileceklerini aktardılar.