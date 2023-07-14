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Gündem Teröristbaşı Gülen'in yeğeni Selman Gülen İstabul'da yakalandı
Gündem

Teröristbaşı Gülen'in yeğeni Selman Gülen İstabul'da yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-07-14 06:12:00 -
Teröristbaşı Gülen'in yeğeni Selman Gülen İstabul'da yakalandı

Teröristbaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selman Gülen, eşi, kayınpederi ve kayınvalidesiyle birlikte İstanbul Sancaktepe'de yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve MİT, koordineli operasyon gerçekleştirdi.

Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen’in kardeşinin oğlu Selman Gülen, eşi, kayınpederi ve kayınvalidesi ile birlikte Sancaktepe'de yakalandı. Firari şüphelilerin, yaklaşık 1 yıldır örgüt evinde saklandıkları tespit edildi.

Şüphelilerin, örgüt elebaşı talimatı ile bankasyaya para yatırdıkları, örgütün dernek ve vakıflarında sözde yönetici pozisyonunda oldukları da belirlendi. Zanlıların, örgütün sözde tepe yönetimindeki kişilerle irtibatlı oldukları, örgüt mensubu olduklarına yönelik beyanlar bulunduğu da belirtildi.

Selman Gülen’in, halen örgütün güncel finans yapılanmasında faaliyetli olduğu da tespit edildi. Yapılan aramalarda, bir çok dijital materyal, yüksek miktarda döviz ile 2 sahte kimliğe de el konuldu.
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