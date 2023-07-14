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Gündem Terör sevici Merdan davasında sıcak gelişme
Gündem

Terör sevici Merdan davasında sıcak gelişme

Yeniakit Publisher
2023-07-14 16:51:00 -
Terör sevici Merdan davasında sıcak gelişme

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ı öven Merdan Yanardağ hakkında düzenlenen ‘Terör örgütü propagandası yapma' ile 'Suçu ve suçluyu övme' suçundan düzenlenen iddianame kabul edildi. Tutuklu Yanardağ 4 Ekim’de hakim karşısına çıkacak.

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ı öven sözlerinin ardından 'Terör örgütü propagandası yapma' ile 'Suçu ve suçluyu övme' suçlarından hakkında soruşturma başlatılan Tele 1 genel yayın yönetmeni olan Merdan Yanardağ, sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı.

İddianame düzenlendi

Başsavcılık, soruşturma kapsamında önceki gün Yanardağ hakkında gözaltı kararı vermişti. İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen Yanardağ'ın 27 Haziran'da tutuklanmıştı. Yürütülen soruşturma sonunda Merdan Yanardağ hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede, Merdan Yanardağ'ın programda sarf ettiği sözlerin toplumda infial oluşturan, iç acıtan ve insanları derinden rahatsız eden suçları işleyen ve kesinleşmiş mahkeme kararı ile bu suçları işlediği sabit olan terör örgütü liderini yüceltip, eylemlerinden övgüyle bahsedildiğine yer verildi.

10 yıl 6 aya kadar hapsi istendi

Hazırlanan iddianamede, ülkemizde halen mevcudiyetini sürdüren terör tehdidi altında bulunduğu ve toplumun terör konusundaki hassasiyeti de göz önüne alındığında şüpheli Merdan Yanardağ'ın sözlerinin kamu düzeni açısından bir tehlike doğurabilecek olduğunu kaydedildi. Yanardağ'ın 'Terör örgütü propagandası yapmak' ve 'Suçu ve suçluyu övmek' suçlarından 1 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapis istendi.

İddianame kabul edildi

İddianame İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gönderilmişti. İddianame Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Tutukluluk halinin devamına karar verilen Yanardağ 4 Ekim'de hakim karşısına çıkacak.


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