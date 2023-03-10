  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bakan Yanık'tan 'Depremzede çocuklar Menzil cemaatine verildi' iddiasına ilişkin açıklama!

Bugün kimse artık bu numaraları yemez! PKK’yı terörist görmeyen Demirtaş’ın, milliyetçi Akşener’e mektubu!

Kılıçdaroğlu’na posta koyan tek ülke o! Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklayınca harekete geçtiler

İşsizlik tek hanelere düştü!

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırması Meclis'ten geçti Hangi Borçlar siliniyor!

Türkiye 30 bin samuray arı üretmek için harekete geçti! Sebebi şok etti

Z kuşağı bunları bilmez! Koalisyonların bedelini gençler canıyla ödedi

Terörle mücadeleyi HDP ile kol kola mı yapacaksınız?

Fiyatları şok ediyor! İşte dünyanın en pahalı 15 maddesi

İktidar hayaliyle kin ve nefret kustular!
Yerel Terör örgütünün "istihbaratçısı" için istenen ceza belli oldu
Yerel

Terör örgütünün "istihbaratçısı" için istenen ceza belli oldu

Adana'da, terör örgütü DEAŞ'ın "istihbaratçısı" olan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Yeniakit Publisher
2023-03-10 14:11:00 -
Terör örgütünün "istihbaratçısı" için istenen ceza belli oldu

DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle 28 Ekim 2022'de tutuklanan Suriye uyruklu M.S. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı. Sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanığın DEAŞ'a katılımı artırmak amacıyla toplantılar yaptığı ve dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafın bulunduğu belirtildi.

M.S'nin DEAŞ üyeliğinden işlem yapılan kişilerle irtibatının bulunduğu, kod isim kullandığı, Suriye'de örgüt adına sözde istihbaratçı olarak faaliyet yürüttüğü, kendisine örgüt tarafından aylık düzenli maaş ödendiği, 2 kardeşinin örgüt saflarında çatışırken öldüğü bilgilerine de iddianamede yer verildi.

DEAŞ'ın kontrolündeki bölgede nöbet tuttuğu ve evinde örgütsel dokümanlar ele geçirildiği kaydedilen sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamede ifadesine yer verilen tutuklu sanık M.S, suçlamaları kabul etmedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Depremi fırsat bildiler! DEAŞ'lı teröristler hapisten kaçtı
Depremi fırsat bildiler! DEAŞ'lı teröristler hapisten kaçtı

Gündem

Depremi fırsat bildiler! DEAŞ'lı teröristler hapisten kaçtı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 13 gözaltı
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 13 gözaltı

Yerel

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 13 gözaltı

MİT ve emniyetin düzenlediği operasyonda DEAŞ’ın kilit ismi İstanbul’da yakalandı
MİT ve emniyetin düzenlediği operasyonda DEAŞ’ın kilit ismi İstanbul’da yakalandı

Gündem

MİT ve emniyetin düzenlediği operasyonda DEAŞ’ın kilit ismi İstanbul’da yakalandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23