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Yerel Terör örgütü PKK/KCK'ya operasyon
Yerel

Terör örgütü PKK/KCK'ya operasyon

Kilis'te, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-13 09:12:00 - 2022-05-13 09:18:20
Terör örgütü PKK/KCK'ya operasyon

Kilis İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, istihbarat çalışmaları sonucunda haklarında PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yakalama emri bulunan 3 şüphelinin adresleri tespit edilerek operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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