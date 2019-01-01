0553 313 94 23

Terör devletinde kazan kaynıyor! 'Soruşturma seçimden önce açıklanmalı'

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, hakkında devam eden yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Benim savunmam alınana kadar dava bitmiş sayılmaz" dedi.

01 Ocak 2019 Salı 11:28
Terör devletinde kazan kaynıyor! 'Soruşturma seçimden önce açıklanmalı'

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu polisin, hakkında dava açılması yönündeki talebini başsavcılığın kabul etmesi durumunda, kendi savunması dinlenmeden görevinden istifa etmeyeceğini açıkladı.

Netanyahu, resmi bir ziyaret için bulunduğu Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde düzenlediği basın toplantısında, hakkında devam eden yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili bir soruyu cevapladı.

"Dava bitmiş sayılmaz"

İsrail Başbakanı, İsrail yasalarında söz konusu davanın açılması durumunda dava devam ederken başbakanın istifasını zorunlu kılan bir düzenlemenin bulunmadığını belirtti, "Benim savunmam alınana kadar dava bitmiş sayılmaz" dedi.

Netanyahu, "Bir başbakanın dava sonuçlanmadan görevden alındığını, sonra mahkeme sürecinde dosyanın kapandığını düşünün, bu çok saçma olur. Demokrasi için korkunç bir darbedir." şeklinde konuştu.

Seçimden önce açıklayın çağrısı

İsrail'de muhalefetteki Meretz Partisi lideri Tamar Zandberg, İsrail Başsavcısına "Başbakan Binyamin Netanyahu hakkındaki yolsuzluk soruşturmasına ilişkin sonucu, seçimden önce açıklaması" çağrısında bulunmuştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 11:28
  1. İsrail
  2. Netanyahu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti Evren belediye başkan adayı 2019 kim oldu?
    1. AK Parti Evren belediye başkan adayı..
    2. Mustafa Denizli onayladı! Kasımpaşa,..
    3. Tecrübelerini belediye başkanlığına..
    4. AK Parti Çamlıdere belediye başkan..
    5. ‘Elbirliği’ ile ev sahibi olmanın..
    6. Özbekistan Cumhurbaşkanı..
    7. Kasımpaşa, yarın topbaşı yapacak
    8. Bu sabah itibariyle başladı! Bin TL..
    9. Denizli AGD Lise Komisyonundan..
    10. Karlı zeminde kayıp düşen çiftçi,..
    11. Murray galibiyetle döndü
    12. Bala AK Parti belediye başkan adayı..
    13. Antalya’ya ‘hava’dan turist yağdı
    14. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu..
    15. AK Parti Ankara Ayaş belediye başkan..
    16. Meteorolojiden İstanbul uyarısı! Çok..
    17. Ekonomide hayat bugünden itibaren..
    18. Galatasaray'da tatil yarın bitecek
    19. Güneydoğu'nun tek kayak merkezi..
    20. AK Parti Ankara Akyurt belediye başkan..
    'Oylar çalındı' yalanı ses kaydı ortaya çıkardı! 5 yıllık iddia çürüdü
    'Oylar çalındı' yalanı ses kaydı ortaya çıkardı! 5 yıllık iddia çürüdü
    Ajana bir kıyak daha
    Ajana bir kıyak daha
    ABD şokta! Dolar 5 yıl sonra ilk kez...
    ABD şokta! Dolar 5 yıl sonra ilk kez...
    Maaşları belirleyecek! İşte ekonomistlerin enflasyon beklentisi
    Maaşları belirleyecek! İşte ekonomistlerin enflasyon beklentisi
    Münbiç'te hareketli dakikalar! Gece yarısı ateşlendi
    Münbiç'te hareketli dakikalar! Gece yarısı ateşlendi

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    Dünyayı tedirgin eden hamle! 300 bine yakın asker kışladan çıktı
    Dünyayı tedirgin eden hamle! 300 bine yakın asker kışladan çıktı
    ABD'den 'çekilme' açıklaması: Yavaşlatıyoruz
    ABD'den 'çekilme' açıklaması: Yavaşlatıyoruz