Terör devletinde kazan kaynıyor! 'Soruşturma seçimden önce açıklanmalı'

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu polisin, hakkında dava açılması yönündeki talebini başsavcılığın kabul etmesi durumunda, kendi savunması dinlenmeden görevinden istifa etmeyeceğini açıkladı.

Netanyahu, resmi bir ziyaret için bulunduğu Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde düzenlediği basın toplantısında, hakkında devam eden yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili bir soruyu cevapladı.

"Dava bitmiş sayılmaz"

İsrail Başbakanı, İsrail yasalarında söz konusu davanın açılması durumunda dava devam ederken başbakanın istifasını zorunlu kılan bir düzenlemenin bulunmadığını belirtti, "Benim savunmam alınana kadar dava bitmiş sayılmaz" dedi.

Netanyahu, "Bir başbakanın dava sonuçlanmadan görevden alındığını, sonra mahkeme sürecinde dosyanın kapandığını düşünün, bu çok saçma olur. Demokrasi için korkunç bir darbedir." şeklinde konuştu.

Seçimden önce açıklayın çağrısı

İsrail'de muhalefetteki Meretz Partisi lideri Tamar Zandberg, İsrail Başsavcısına "Başbakan Binyamin Netanyahu hakkındaki yolsuzluk soruşturmasına ilişkin sonucu, seçimden önce açıklaması" çağrısında bulunmuştu.