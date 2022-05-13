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Yerel Terhisine 70 gün kala ölen asker, 11 yıl sonra şehit sayıldı... İşte sebebi
Yerel

Terhisine 70 gün kala ölen asker, 11 yıl sonra şehit sayıldı... İşte sebebi

TCG Çandarlı Gemisi'nde vatani görevini yaparken terhisine 70 gün kala geminin motor dairesinde şüpheli şekilde cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki Taner Deş, asker arkadaşının ailesine mektup göndermesiyle başlayan yargı sürecinde, 11 yıl sonra şehit sayıldı.

Yeniakit Publisher
2022-05-13 11:06:00 -
Terhisine 70 gün kala ölen asker, 11 yıl sonra şehit sayıldı... İşte sebebi

Nevşehir'de oturan Ayşe ve Metin Deş çiftinin çocukları Taner Deş, askerlik görevini 2009 yılında TCG Çandarlı Gemisi'nde yaparken, tezkeresine 70 gün kala 28 Şubat 2010 tarihinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. Baba Metin Deş, oğlunun vefat ettiği gemiye giderek yetkililerle görüştü, ancak ölüm nedeniyle ilgili yeterli bilgi alamadı. Oğullarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan aile, şehit sayılması ve ölüm nedeninin belirlenmesi için birkaç kez yargıya başvurdu. Ancak ailenin başvurusu her seferinde reddedildi.

10 Yıl Sonra Gelen Mektup

TCG Çandarlı Gemisi'nde aynı dönemde vatani görevini yerine getiren ve adının gizli tutulmasını isteyen bir er, 10 yıl sonra olaya ilişkin bir mektubu aileye gönderdi. Tanık, mektuptaki ifadelerinde, Deş'in gemide bir kaza sonucu elinden yaralandığını, bu olaydan sonra üst rütbeli komutanların Deş'e mobbing uygulamaya başladığını öne sürdü. Rütbelilerin sürekli Deş'le sürtüşme içerisinde olduğunu iddia eden tanık, Taner Deş'in geminin motor kısmında boynu kırık şekilde ipe asılı bulunduğunu yazdı.

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